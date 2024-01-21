Названо вичерпний перелік операцій за які банк точно заблокує всі рахунки

Протягом останнього року українці значно частіше скаржаться на те, що банки блокують їхні рахунки. Причому інколи люди не розуміють, що зробили не так, а банк жодних пояснень не дає. Мовляв згідно з чинним законодавством фінустанова має право розірвати договір про обслуговування в односторонньому порядку. Блокування почастішали через активну роботу фінансового моніторингу. Банки зобов’язані більш ретельно та точно перевіряти своїх клієнтів інакше самі отримають штрафи.

“Зростання кількості штрафів пов’язане з глобальними трендами посилення ролі фінмоніторингу у діяльності фінансових установ, посиленням ролі держави в економіці в умовах геоекономічної фрагментації, підвищеним соціальним запитом на прозорість та підзвітність та розвитком технологій автоматизованого аналізу великих масивів даних. В умовах курсу України на європейську інтеграцію вимоги фінмоніторингу й надалі посилюватимуться, якщо ми як суспільство прагнемо стати частиною цивілізованого демократичного світу”, – зазначає фінансовий аналітик Роман Корнілюк.

За що конкретно блокують і можуть оштрафувати?

Зазначається, що заблокувати рахунок можуть навіть якщо особа не оновила про себе дані. Інколи подібне сповіщення приходить у мобільному банкінгу, тож якщо щось подібне прийшло і вам, обов’язково надайте банку ту інформацію, яку він просить.

Також заблокувати можуть:

За несплачені штрафи ПДР, аліменти, комуналку тощо. За зняття великих сум готівки у регіоні, де ви територіально ніколи не перебуваєте. За перекази на суму від 400 000 гривень. За великі онлайн-покупки, а особливо у нічний час (такі дії банк може розцінити, як спробу шахраїв вкрасти ваші гроші). Отримання великих сум на картку і майже одночасне їх зняття готівкою.

Також, під підозру потрапляють будь-які операції з криптовалютою і так зване “дробіння” великих сум. Це коли, наприклад, вам протягом дня приходить багато дрібних сум від одного чи кількох відправників. Така активність точно не залишиться непоміченою банківською системою.