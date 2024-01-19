Избежать мобилизации можно через банки: как работает этот метод бронирования

В Украине осталась еще одна возможность бронирования от призыва. Речь идет не обо всех, а только о сотрудниках коммерческих банков.

Детали

Известно, что еще 29 марта 2023 года вступило в силу постановление №32 Национального банка Украины. В нем четко определен порядок бронирования финансистов. Таким образом 15 украинских системных банков получили возможность бронировать своих работников для обеспечения бесперебойного функционирования финансовой системы Украины.

Как предполагает бывший казначей банка “Надра” Андрей Кийко, такая инициатива создает лазейку для избежания мобилизации. По словам Кийко более 80% персонала банков — это женщины. Поэтому непонятно, зачем нужно бронирование для сотрудников банков.





Что говорят в банках

Финансовые учреждения при этом отмечают, что бронирование нужно не столько для работников из отделений, а для инкассаторов. Ведь именно эти специалисты обеспечивают работу отделений.

Напомним, что правительство внесло изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года. Теперь военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций бронируются независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

Что известно о новом законе о мобилизации

17 января стало известно, что Верховная Рада передала Кабмину замечания к “мобилизационному” законопроекту. Об этом сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук.

По его словам это:

ограничение конституционных прав граждан;

привлечение в армию инвалидов 3 группы;

приемлемость электронного решения вопросов, связанных с учетом военнообязанных;

ряд социальных гарантий для военнослужащих.

А еще стало известно, что в принятом законопроекте о создании электронного реестра военнообязанных убрали некоторые пункты, а именно:

без реестра тех, кто служит, в электронном варианте, то есть информация о действующих военнослужащих только бумажная.

без возможности получить статус УБД средствами электронной системы Минобороны.

без создания электронного кабинета предприятия, где можно было увидеть забронированных сотрудников.

Однако будут ли эти нововведения окончательно приняты неизвестно, ведь пока это лишь законопроект.