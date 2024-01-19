Уникнути мобілізації можна через банки: як працює цей метод бронювання

В Україні залишилася ще одна можливість бронювання від призову. Мова йде не про всіх, а лише про співробітників комерційних банків.

Деталі

Відомо, що ще 29 березня 2023 року набула чинності постанова №32 Національного банку України. В ній чітко визначено порядок бронювання фінансистів. Таким чином 15 українських системних банків отримали можливість бронювати своїх працівників для забезпечення безперебійного функціонування фінансової системи України.

Як припускає колишній казначей банку “Надра” Андрій Кійко, така ініціатива створює лазівку для уникнення мобілізації. За словами Кійка понад 80% персоналу банків — це жінки. Тож незрозуміло, навіщо потрібно бронювання для співробітників банків.

Що кажуть в банках

Фінансові установи при цьому наголошують, що бронювання потрібне не стільки для працівників з відділень, а для інкасаторів. Адже саме ці спеціалісти забезпечують роботу відділень.

Нагадаємо, що уряд вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року. Тепер військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій бронюються незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.





Що відомо про новий закон про мобілізацію

17 січня стало відомо, що Верховна Рада передала Кабміну зауваження до «мобілізаційного» законопроєкту. Про це повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук.

За його словами це:

обмеження конституційних прав громадян;

залученість до армії інвалідів 3 групи;

прийнятність електронного розв’язання питань, пов’язаних з обліком військовозобов’язаних;

ряд соціальних гарантій для військовослужбовців.



А ще стало відомо, що в ухваленому законопроєкті про створення електронного реєстру військовозобов’язаних прибрали деякі пункти, а саме:

без реєстру тих, хто служить, в електронному варіанті, тобто інформація про діючих військовослужбовців тільки паперова.

без можливості отримати статус УБД засобами електронної системи Міноборони.

без створення електронного кабінету підприємства, де можна було побачити заброньованих співробітників.

Однак чи будуть ці нововведення остаточно прийняті невідомо, адже поки це лише законопроєкт.