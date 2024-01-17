Мобилизация выходит на новый уровень: в Украине создадут спецгруппы для “отлова” уклонистов

В одном из крупнейших городов Украины – Днепре, рассматривают возможность создания специальных подразделений для уведомления военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов.
Уклонистов будут разыскивать новым способом
Подразделения планируют разместить в помещениях районных администраций в Днепре, привлекая к этому представителей территориальных центров комплектации и социальной защиты для выполнения этой задачи. Инициатива также предусматривает формирование групп розыска военнообязанных, включая по домашним и служебным адресам.
Согласно проекту решения исполкома горсовета Днепра от 12 января, структура участков оповещения может включать несколько групп, а именно:
- управление участками оповещения;
- группу оповещения по домашним адресам;
- группу оповещения по служебным адресам;
- группу анализа;
- группу розыска.
Что еще изменится
Руководители участков оповещений должны осуществлять ряд мероприятий, а именно:
- формирование и согласование состава группы;
- привлечение представителей ТЦК;
- определение вопросов проведения мероприятий оповещения;
- разработку инструкций, включая продолжительность рабочего дня.
На данный момент решение еще не вступило в силу, но его могут быть реальным уже после ближайшего заседания исполкома горсовета Днепра.
Напомним, что в ближайшее время в Раде могут принять закон о мобилизации. Сегодня, 16 января ВР согласовала закон о цифровизации армии. Также в Украине изменили порядок бронирования военнообязанных.
Внесены изменения относительно порядка бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК. В частности, военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенных Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:
- независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;
- без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.
Также стоит сказать, что на сегодняшнем заседании ВР не смогли принять законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа и снова не внесли постановление об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета нацбезопасности
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