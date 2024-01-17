Українцям назвали 5 способів прискорити старий ПК або ноутбук

Комп’ютери, на відміну від смартфонів, мають набагато більший запас міцності. І навіть старий комп’ютер ще може цілком собі нормально працювати. Але є умова – процесор повинен мати щонайменше 2 ядра і базову частоту від 2 ГГц.

Якщо у вашому ПК параметри CPU відповідають, то ми зібрали для вас кілька порад щодо поліпшення продуктивності старого комп’ютера. Ну або ноутбука – тут все залежить від можливості модернізації.

Збільшення оперативної пам’яті

Допоможе, якщо в старому ПК всього 2 гігабайти пам’яті. Встановивши 4 або 8, буде помітний приріст. А ось з 4-х до 8-ми (або з 8 до 12 Гб), як правило, при звичайних завданнях (браузер, документи) відчуття приросту швидкодії буде не таке відчутне.

Під час збільшення пам’яті не забуваємо про частоту – якщо ви додаєте ще одну плату пам’яті, то частота має збігатися. У разі, якщо є сумніви, то краще встановити один модуль пам’яті потрібного обсягу. Пам’ять старого типу, така як DDR3, не коштує великих грошей і за бажання можна на старому ПК зробити 16 або 32 гігабайти, купивши її на вторинному ринку.

Заміна HDD на SSD

У старому комп’ютері з великою ймовірністю стоїть класичний жорсткий диск, який не може дати високу швидкість. А ось якщо замінити старий HDD на SSD-накопичувач, то можна отримати приріст швидкості читання і запису з накопичувача. Зручно, коли операційну систему встановлено на SSD, а HDD використовується для зберігання файлів. Необов’язково купувати SSD великого об’єму – для Windows і базового набору програм достатньо накопичувача об’ємом у 120 гігабайт (але краще купувати від 256 Гб і вище).

Розгін процесора

Практично будь-який CPU можна розігнати – підвищується частота і, відповідно, швидкість роботи ПК загалом. До цієї процедури потрібно підходити з обережністю, попередньо вивчивши інструкцію, а також прочитавши відповідні форуми, де користувачі діляться своїм досвідом у розгоні того чи іншого процесора.

Пам’ятайте, що розгін процесора може призвести до незворотних наслідків – може згоріти як сам камінь, так і материнська плата. Під час розгону процесора потрібно бути впевненим у тому, що система охолодження працює справно, а не на межі своїх можливостей.

Підбір старого софту

Проблема старого комп’ютера криється виключно в програмах. Нові програми повільно працюють на старому залізі – тут відіграє свою роль технічний прогрес. Але що нам заважає скористатися торрентами і знайти софт минулих років?

Звісно, не весь старий софт буде коректно працювати, якщо він пов’язаний з інтернетом, але більшу частину програм можна підібрати. А ось із браузером таке не вийде – краще використовувати тільки останню версію оглядача.

Оптимізація жорсткого диска й ОС

У разі, якщо немає можливості поміняти жорсткий диск, а хочеться більш-менш комфортної роботи, то найкраще зберегти потрібні дані, відформатувати накопичувач і встановити ОС знову. У налаштуваннях Windows можна поставити параметри швидкодії на максимум, відключивши непотрібні ефекти. Не забуваємо протестувати жорсткий диск – у разі, якщо він має пошкоджені сектори, то стабільна і швидка робота не може бути гарантована.

На старих материнських платах використовувалися два набори SATA роз’ємів – sata 2 і sata 3. Перевірте, щоб диск був підключений саме через sata 3. Це не дасть великого приросту, але вузьким місцем точно не стане.

А можна піти ще далі і встановити якусь полегшену збірку на базі Linux – навіть дуже стародавній ПК працюватиме цілком стерпно на подібній ОС.