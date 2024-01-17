Перший огляд Samsung Galaxy S24 Ultra вже потрапив у мережу

Огляд завчасно був опублікований іспанським виданням LaVanguardia.

Редакція швидко зрозуміла, що помилилася і видалила сторінку, але мережа, як відомо, пам’ятає все. В огляді розкриваються основні фішки пристрою, конфігурації та вартість. Є й фото.

Найцікавіше – ШІ-функції. Наприклад, синхронний переклад у режимі реального часу під час дзвінків. У режимі Interpreter екран смартфона ділиться на дві частини, користувач може бачити, що говорить співрозмовник. ШІ також використовується для домальовування фону зображень.

У Samsung Galaxy S24 Ultra 6,8-дюймовим плоский дисплей Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю QHD+ і кадровою частотою від 1 до 120 Гц. Рамка титанова. Тильна камера складається з основного модуля на 200 Мп, шіріка на 12 Мп, телевіка на 50 Мп з 5-кратним зумом і телевіка на 10 Мп з 3-кратним наближенням без втрати якості. Селфі-камера на 12 Мп.

Апаратна основа – Snapdragon 8 Gen 3. Об’єм ОЗП і ПЗП – 12 ГБ і 256, 512 ГБ або 1 ТБ відповідно. Батарея на 5000 мА*год підтримує 45-ватну дротову зарядку. Ціни в Іспанії – від 1479 до 1819 євро.

Презентація лінійки Samsung Galaxy S24 запланована на сьогодні.