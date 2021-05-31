Експерти розповіли, в чому різниця між дзеркальними і бездзеркальними фотоапаратами

Кожен, хто задумався про придбання фотоапарата, швидко дізнається про існування дзеркальних і бездзеркальних моделей. Розповідаємо, чим вони відрізняються один від одного.





Суперечки про переваги дзеркалок і бездзеркалок досягли апогею. Якщо раніше дзеркальні камери вважалися еталоном фотозйомки, то в останні роки баланс хитнувся в бік бездзеркалок. Завдяки останнім інноваціям, вони наростили потужність так, що вже й в дорогому сегменті буває непросто зрозуміти, що краще – дзеркальна камера чи бездзеркальна.

Дзеркальні фотокамери DSLR і бездзеркальні: що відбивається і для чого?

DSLR розшифровується як digital single-lens reflex, тобто цифрове однолінзове відображення. Перша дзеркальна фотокамера побачила світ в 1999 році. Її будова передбачає наявність оптичного видошукача, через який фотограф дивиться на світ.

Датчики зображення для DSLR були розроблені таким чином, щоб імітувати традиційні 35 мм плівкові камери. За розміром дзеркальні фотоапарати крупніше цифрових «мильниць» через те, що всередині них знаходиться дзеркало. Воно відображає світло, що потрапляє всередину камери, і направляє його вгору в оптичний видошукач. Коли натискається кнопка спуску затвора, дзеркало переміщається в сторону, перенаправляючи світло на датчик зображення. Так виходить фотографія.

Протягом довгого часу дзеркальні камери були поза конкуренцією і для професійних фотографів, і в середовищі любителів.

У міру того, як поліпшувалися технічні можливості камер і росла їх обчислювальна потужність, датчики зображення навчилися виконувати більше операцій. Це позначилося і на швидкості зйомки, і на якості підсумкового зображення. Настав момент, коли технології дозволили відмовитися від дзеркального елемента.

У бездзеркальній камері дзеркала немає. Основна маса завдань відводиться датчику зображення: він отримує інформацію ззовні, налаштовує фокусування, а також відправляє дані на цифровий дисплей.

Бездзеркальні камери виявилися настільки зручні і продуктивні, що від лінійки DSLR відмовилася сама Sony.

Технічні відмінності між DSLR і бездзеркалками

Про головну відмінність ми вже розповіли – це відсутність дзеркала. Є й інші, які стосуються апаратної частини і ергономіки.



Розміри і вага

Цифрові бездзеркальні фотоапарати істотно легше і менше за розміром, іноді навіть в два рази. Компактність досягається за рахунок відмови від дзеркала і оптичного видошукача. Через ці особливості їх часто купують вуличні фотографи і ті, хто ставить в пріоритет простоту використання і мобільність.

Видошукачі

Більшість дзеркальних фотоапаратів мають оптичний видошукач, або OVF. Те, що видно в OVF – це попередній перегляд майбутнього зображення. З його допомогою фотограф налаштовує масштаб, робить кадрування сцени і компонує об’єкти.

Також попередній перегляд дає функція Live view на цифровому дисплеї камери. Вона реалізована на багатьох дзеркальних фотоапаратах і практично на всіх бездзеркалках. У DLSR вона досягається за рахунок підняття дзеркала вгору – тобто по суті дзеркальна камера перемикається в бездзеркальний режим.

Деякі бездзеркальні камери оснащуються електронним видошукачем EVF. Він являє собою крихітний цифровий екран, виконаний в стилі оптичного видошукача.

Одним з недоліків електронного видошукача є те, що зображення на ньому схильне до затримок і ривків. При слабкому освітленні швидкість затвора рекомендується знизити, а ISO збільшити, що призводить до зернистості, розмитості або розривів. А оскільки EVF безпосередньо пов’язаний з матрицею, зображення в ньому теж страждає. Наскільки цей ефект виражений, залежить від моделі камери.

Завдяки електронному видошукачу (або функції Live view) фотограф заздалегідь отримує уявлення про те, як буде виглядати знімок. Це сильно економить час і дозволяє діяти обдумано, а не коригувати налаштування наосліп.

Також РК-дисплей EVF відображає гістограму, дані фокусування і деякі елементи меню. Додаткова перевага EVF полягає в тому, що зображення на ньому не гасне. У дзеркальній камері кожен раз, як затвор опускається, дзеркало відвертається, і об’єкт зйомки на частку секунди пропадає. У бездзеркальних системах таке явище відсутнє, оскільки потік інформації з сенсора йде безперервно.

Автофокус

У більшості DSLR дзеркало відбиває світло не тільки у видошукач, але і на спеціальний датчик автофокусування. У бездзеркальних системах ця роль відводиться матриці.

Що стосується швидкості фокусування, раніше дзеркалки мали однозначну перевагу завдяки технології визначення фази, яка була відсутня в бездзеркальних апаратах. А бездзеркальним системам в свою чергу була характерна низькоякісна технологія виявлення контрасту.

В даний час багато бездзеркальних камер обладнуються гібридною системою автофокусування: датчик зображення використовує сотні точок визначення фази і контрасту.

Сьогодні обом видам камер доступне неймовірно швидке автофокусування. Все залежить від моделі.

Відео

Майже всі сучасні бездзеркальні фотокамери підходять для запису високоякісного відео. Велику роль в цьому питанні відіграють можливості автофокусування. У DSLR, щоб знімати відео, камера повинна знаходитися в режимі Live view. Але автофокусування в цьому випадку найчастіше слабке, тому що на самій матриці гарної системи визначення фази немає.

Інша важлива відмінність стосується видошукача. Бездзеркальні камери дозволяють налаштовувати і записувати відео через EVF, що можна розглядати як перевагу при слабкому освітленні або в динамічних умовах.

Якість зображення

В цьому плані різниця несуттєва. Якість зображення в більшому ступені залежить від типу сенсора і моделі камери, а не від наявності або відсутності дзеркала.

Швидкість зйомки

Оскільки бездзеркалкам не доводиться витрачати час на те, щоб прибрати елемент, що відображає, вони здатні робити більше фотографій в секунду.

Тривалість роботи

Тут виграють DSLR. Вони не витрачають заряд на постійне відображення картинки на РК-екрані або у видошукачі.

Різноманітність лінз

Дзеркальні фотоапарати існують довше, тому і вибір об’єктивів для них набагато ширше.

Вибирайте з розумом

Сучасні технічні досягнення дали бездзеркальним камерам виняткове автофокусування і якість зображення, яке в ряді випадків перевершує старі дзеркальні камери.

Конструкція без відображаючого елементу легше і компактніше. Але при цьому датчику зображення доводиться брати на себе більше задач, включаючи автофокусування, вимірювання параметрів і відправку даних на РК-дисплей і в електронний видошукач.

Бездзеркальні камери дійсно багато в чому хороші, проте не варто забувати, що у DSLR залишається досить переваг. Дзеркало і оптичний видошукач економлять заряд батареї. Дзеркальні камери довше залишаються актуальними, оскільки для них розроблено безліч аксесуарів.

Ось власне і все. Цих відмінностей досить, щоб визначити, який тип камери вас більше влаштовує.