Государственных средств критически не хватает, поэтому с 1 февраля украинцев ждут неприятные изменения

СМИ еще раньше говорили о том, что в 2024 году ряд внутренне перемещенных лиц больше не смогут получать помощь от государства. Речь о ежемесячных выплатах: 2000 гривен для взрослых и 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью. Так вот, в бюджете большой дефицит, денег на всех не хватает, так что в феврале несколько категорий ВПЛ уже не получат свою помощь. Исключением станут те, кто оформил статус ВПЛ до 1 августа 2023 года. Они получат выплаты в феврале, однако в марте уже нет.

Кто не будет получать пособие?

Есть много нюансов, и так как помощь оформляется на полгода и потом ее нужно продлевать, то люди, оформившие статус ВПЛ недавно, будут получать деньги еще этих 6 месяцев. Далее соответствующие службы будут анализировать каждую семью и решать продолжать ли им выплаты. Деньги не будут выплачивать следующим категориям:

Тем, кто выехал за границу и находится там более 30 дней. Исключением может быть какая-нибудь уважительная причина, например, командировка, лечение, сопровождение ребенка или человека с ограниченными возможностями и т.д. Тем кто вернулся домой. То есть, если человек выехал из области, которая предоставляет своим жителям право на статус ВПЛ, а затем решил вернуться домой и имеет там неповрежденное жилье, то деньги больше не будут выплачивать. Будут проверять и материальное положение переселенцев. В частности, выплаты прекратят начислять если ВПЛ купили недвижимость стоимостью более 100 000 гривен за собственные средства (не за государственную компенсацию). Также сюда относится и покупка валюты или золота на ту же сумму.

Есть и категории ВПЛ, которые будут точно получать выплаты. Это семьи, где воспитываются трое и более детей, живут пенсионеры или лица с инвалидностью.