Державних коштів критично бракує, тож з 1 лютого на українців чекають неприємні зміни

Засоби масової інформації ще раніше говорили про те, що у 2024 році ряд внутрішньо переміщених осіб більше не зможуть отримувати допомогу від держави. Мова про щомісячні виплати: 2000 гривень для дорослих та 3000 гривень для дітей і осіб з інвалідністю. Так от, у бюджеті великий дефіцит, грошей на всіх не вистачає, тож у лютому кілька категорій ВПО вже не отримають свою допомогу. Виключенням стануть ті, які оформили статус ВПО до 1 серпня 2023 року. Вони отримають виплати у лютому, однак в березні вже ні.

Хто не отримуватиме допомогу?

Є багато нюансів, і через те, що допомога оформлюється на пів року і потім її потрібно продовжувати, то люди, які оформили статус ВПО нещодавно отримуватимуть гроші ще цих 6 місяців. Далі відповідні служби аналізуватимуть кожну родину та вирішуватимуть чи продовжувати їм виплати. Гроші не виплачуватимуть наступним категоріям:

Тим хто виїхав закордон та перебуває там понад 30 днів. Виключенням може бути якась поважна причина, наприклад, відрядження, лікування, супровід дитини чи людини з обмеженими можливостями тощо. Тим хто повернувся додому. Тобто якщо людина виїхала з області, яка надає своїм мешканцям право на статус ВПО, а потім вирішила повернутись додому і має там неушкоджене житло, то гроші більше не виплачуватимуть. Перевірятимуть й матеріальне становище переселенців. Зокрема виплати припинять нараховувати якщо ВПО купили нерухомість вартістю понад 100 000 гривень за власні кошти (не за державну компенсацію). Також, сюди відноситься й купівля валюти чи золота на ту ж суму.

Є й категорії ВПО, які точно отримуватимуть виплати. Це сім’ї де виховується троє та більше дітей, живуть пенсіонери чи особи з інвалідністю.