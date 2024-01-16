Появилась еще одна причина, по которой ПриватБанк блокирует счета: коснуться может каждого

На сайте Минфина можно найти сотни негативных комментариев от клиентов разных банков, где они жалуются на необоснованную блокировку счетов. Поскольку ПриватБанк является одним из крупнейших в Украине, он обслуживает огромный процент населения соответственно и отзывов именно на это учреждение очень много. Например, на днях возмутительный комментарий написал мужчина, с которым ПриватБанк просто перестал сотрудничать. Это означает, что банк в одностороннем порядке расторг договор, закрыл все счета клиента, а его собственные средства должен перевести на счет другого банка (который клиент укажет). Почему так?

Несвоевременное обновление данных

Если вам пришло уведомление о том, что вы должны обновить свои данные, то лучше наведаться в банк и выяснить, о каких именно данных идет речь. Каждый банк хочет знать все о своем клиенте. Место работы, размер зарплаты и дополнительные доходы, имущество и т.п. Если вы открывали счет давно, то с годами информация, которую вы указывали о себе, может стать уже неактуальной. Ее нужно обновить. Мужчина, написавший жалобу на банк, именно в подобную ситуацию и попал.

“27 декабря у Приват24 появилось всплывающее сообщение, что нужно пройти актуализацию данных и кнопка “напомнить позже”. Сроков когда это нужно сделать, конечно, не было. Через Дию актуализировать не удалось (произошла ошибка). Решил сходить в отделение из Нового года и пройти эту актуализацию. Но 1 января Приват поздравил с Новым Годом расторжением договора в одностороннем порядке без возможности обжаловать это решение“, – написал мужчина.

В банке объяснили, что расторгать договор в одностороннем порядке они вправе и при этом собственные средства клиента будут ему возвращены, то есть переведены на счет другого банка.

К расторжению договора и блокированию счетов могут привести действия, которые, во-первых, прописаны в условиях финансового мониторинга. А во-вторых, считаются просто подозрительными.

Точно будут проверять переводы на сумму более 400 тысяч гривен. Операции, проводимые ФЛП, которые только три месяца тому назад зарегистрировались. Также под блок попадают операции с криптовалютой. В общем, любая нетипичная для клиента операция или повышенная активность, как вот многие денежные переводы могут спровоцировать блокирование счетов.