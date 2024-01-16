З’явилась ще одна причина через яку ПриватБанк блокує рахунки: торкнутись може кожного

На сайті Мінфіну можна знайти сотні негативних коментарів від клієнтів різних банків, де вони скаржаться на необґрунтоване блокування рахунків. Через те, що ПриватБанк є один з найбільших в Україні, він обслуговує величезний відсоток населення відповідно й відгуків саме на цю установу дуже багато. Наприклад, днями обурливий коментар написав чоловік з яким ПриватБанк просто припинив співпрацювати. Це означає, що банк в односторонньому порядку розірвав договір, закрив всі рахунки клієнта, а його власні кошти має перевести на рахунок іншого банку (який вкаже клієнт). Чому так?

Невчасне оновлення даних

Якщо вам прийшло сповіщення про те, що ви маєте оновити свої дані, то краще навідатись у банк та вияснити про які саме дані йде мова. Кожен банк хоче знати все про свого клієнта. Місце роботи, розмір зарплати та додаткові доходи, майно тощо. Якщо ви відкривали рахунок давно, то з роками інформація, яку ви вказували про себе може стати вже неактуальною. Її потрібно оновити. Чоловік, котрий написав скаргу на банк, саме у подібну ситуацію й потрапив.

“27 грудня в Приват24 з’явилося спливаюче повідомлення, що потрібно пройти актуалізацію даних і кнопка “нагадати пізніше”. Термінів коли це потрібно зробити, звичайно, не було. Через дію актуалізувати не вдалося (відбулася помилка). Вирішив сходити у відділення з Нового року та пройти цю актуалізацію. Але 1 січня Приват привітав з Новим Роком розірванням договору в односторонньому порядку без можливості оскаржити це рішення“, – написав чоловік.

В банку пояснили, що розривати договір в односторонньому порядку вони мають право і при цьому власні кошти клієнта будуть йому повернені, тобто переведені на рахунок іншого банку.

До розривання договору та блокування рахунків можуть призвести дії, які, по-перше, прописані в умовах фінансового моніторингу. А по-друге, вважаються просто підозрілими.

Точно перевірятимуть перекази на суму понад 400 тисяч гривень. Операції, які проводять ФОП, що лише три місяці тому зареєструвалися. Також, під блок потрапляють операції з криптовалютою. Загалом будь-яка нетипова для клієнта операція або підвищена активність, як от багато грошових переказів можуть спровокувати блокування рахунків.