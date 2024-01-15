Как магазины обманывают покупателей при продаже акционного товара: вы должны это знать

Как часто при покупке акционного товара вы видите фразу “Акционные товары обмену и возврату не подлежат”? Практически каждая акционная продукция сопровождается этим лозунгом. Однако он действительно противоречит действующему законодательству. Эксперты по защите прав потребителей так и заявляют, что потребители имеют право обменять любой товар на аналогичный, не важно, по какой цене он был продан.

Подробнее об этом пункте

Допустим, вы заказали в интернет-магазине какой-то товар, потому что на него действовала большая акция. Однако получив этот товар отметили, что вживую он выглядит совсем иначе. Не та форма, не тот размер, цвет или габариты. Вы имеете полное право потребовать обмена этого товара на тот, который вам подойдет.

“Покупатели совершают покупки, несмотря на привычную надпись “Акционный товар возврату и обмену не подлежит”. Однако следует отметить, что такая отметка противоречит нормам действующего законодательства. Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом“, – отмечают эксперты.

При этом товар, который вы хотите обменять, должен иметь надлежащий вид. То есть в идеале вы должны возвращать его в том виде и состоянии, что и получили. Со всеми ярлыками, пломбами, в оригинальной упаковке и, конечно же, без следов пользования. Также нужно предоставить продавцу чек, поэтому обязательно храните его.

Есть товары, которые обмену не подлежат

Не следует забывать, что каждое правило имеет исключение. И, конечно, есть категории товаров, которые обмену не подлежат. Это детские мягкие игрушки, зубные щетки, бритвенные аппараты, духи, изделия из перьев, нижнее белье и т.д. Подробный список можно прочитать в постановлении Кабинета Министров от 19.03.1994 г. №172.