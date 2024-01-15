Як магазини обманюють покупців при продажі акційного товару: ви маєте це знати

Як часто купуючи акційний товар ви бачите фразу “Акційні товари обміну та поверненню не підлягають”? Майже кожна акційна продукція супроводжується цим лозунгом. Однак він насправді суперечить чинному законодавству. Експерти з захисту прав споживачів так і заявляють, що споживачі мають право обміняти будь-який товар на аналогічний, не важливо за якою ціною він був проданий.

Детальніше про цей пункт

Допустимо ви замовили в інтернет-магазині якийсь товар, тому що на нього діяла велика акція. Однак отримавши цей товар відмітили, що наживо він виглядає зовсім інакше. Не та форма, не той розмір, не той колір чи габарити. Ви маєте повне право вимагати обміну цього товару на той, який вам підійде.

“Покупці роблять покупки, незважаючи на звичний напис “Акційний товар поверненню та обміну не підлягає”. Проте слід зазначити, що така позначка суперечить нормам чинного законодавства. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не рахуючи дня покупки, якщо більш тривалий термін не оголошено продавцем“, – зазначають експерти.

При цьому товар, який ви хочете обміняти повинен мати належний вигляд. Тобто в ідеалі ви маєте повертати його у тому вигляді й стані, що й отримали. З усіма ярликами, пломбами, у оригінальному пакуванні та звісно ж без слідів користування. Також потрібно надати продавцю чек, тому обов’язково його зберігайте.

Є товари, які обміну не підлягають

Не слід забувати, що кожне правило має виняток. І звісно є категорії товарів, які обміну не підлягають. Це дитячі м’які іграшки, зубні щітки, апарати для бриття, парфуми, вироби з пір’я, спідня білизна тощо. Детальний список можна почитати у постанові Кабінету Міністрів от 19.03.1994 р. №172.