Без яєць та дріжджів: шеф-кухар поділився простим рецептом хліба на сковороді

Шеф-кухар одного зі столичних ресторанів розповів, якою стравою можна замінити хліб. Приготувати надзвичайно смачні коржики власними руками можна досить швидко. Пропонуємо простий рецепт коржиків на кефірі. Їх точно оцінить вся ваша сім’я, а друзі обов’язково запитають, як це приготувати.

Які інгредієнти знадобляться для приготування коржиків на кефірі

Щоб приготувати коржики, нам знадобляться лише кілька простих інгредієнтів:

кефір — 400 мл;

цукор — дві столові ложки;

сіль — одна чайна ложка;

майонез — три столові ложки;

борошно — 650 грамів;

розпушувач — одна столова ложка.

Як приготувати коржики на кефірі: покрокова інструкція

З приготуванням цієї альтернативи хліба впорається навіть дитина. Отож, для приготування потрібно:

В миску з кефіром додати цукор та сіль. Добре перемішайте цю суміш до повного розчинення цукру.

Додайте майонез та знову добре перемішайте.

Просіюємо в кефір борошно та розпушувач. Перемішуємо все це ложкою, далі працюємо руками. Повинно вийти еластичне та не липке тісто.

накриваємо тісто рушником та залишаємо на 20-30 хвилин в теплі.

Тісто ділимо на шість рівних частин та формуємо “колобки”.

“Колобки” розкочуємо руками в коржики, щоб їх діаметр дорівнював діаметру вашої сковороди.

Смажимо коржики на рослинній олії до появи золотистого кольору з обох сторін.

Готові коржики можна подавати до столу. Вони можуть бути чудовою заміною хліба, або ж стануть основою для піци. Прямо на сковорідці при приготуванні, обсмажте коржик з одного боку, переверніть його та злегка змастіть кетчупом, додайте ковбасу та сир. Додатково можна експериментувати з різними начинками. Також їсти ці коржики можна теплими з додаванням сметани та улюбленого джему. Тобто це досить універсальне рішення, адже готувати коржики дуже просто, а інгредієнти дешеві та доступні кожному.