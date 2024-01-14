Никогда этого не делайте или за что ПриватБанк блокирует счета без возможности восстановления

Клиенты ПриватБанка теряют доступ к своему счету из-за проигнорированной просьбы обновить персональные данные. Банк в одностороннем порядке принимает решение о расторжении договора. Банк должен обновлять данные, и если клиент не готов их предоставить, банк может расторгнуть договор.

Что происходит

Один из клиентов Привата пожаловался на действия банка на специализированном форуме. По его словам, 27 декабря в Приват24 появилось сообщение о необходимости пройти актуализацию данных и кнопка “Напомнить позже”. Сроков когда это нужно сделать, конечно не было. В приложении авторизоваться не получилось, выдало ошибку. Поэтому он решил сходить в отделение банка уже с нового года и пройти эту авторизацию. Но первого января Приват поздравил мужчину расторжением договора в одностороннем порядке без возможности обжаловать это решение.

Что говорят в банке

В Привате ответили, что они имеют полное право расторгнуть договор. При расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевести остаток средств в другой банк. Для перечисления средств достаточно обратиться в любое отделение банка.

Как банки проверяют украинцев

Каждый банк должен знать своего клиента. При открытии счета клиент заполняет анкету, указывает свое имущественное положение, размера зарплаты, дополнительные доходы и тому подобное. При этом происходит постоянный финансовый мониторинг, поэтому банки особенно внимательно проверяют:

операции на сумму свыше 400 тысяч гривен;

операции с участием публичных деятелей;

физических лиц предпринимателей, которые зарегистрированы за последние три месяца;

те, кто часто делает переводы за кодон или обменивает банкноты.

Однако подозрительным могут признать любой перевод. Если клиент указал, что у него зарплата 10 тысяч гривен в месяц, но ежедневно он переводит или получает по несколько тысяч, то банк может признать такие операции подозрительными и заморозить счет до выяснения деталей.