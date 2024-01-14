Ніколи цього не робіть або за що ПриватБанк блокує рахунки без можливості відновлення

Клієнти ПриватБанку втрачають доступ до свого рахунку через проігнороване прохання оновити персональні дані. Банк в односторонньому порядку приймає рішення про розірвання договору. Банк повинен оновлювати дані, і якщо клієнт не готовий їх надати, банк може розірвати договір.

Що відбувається

Один із клієнтів Привату поскаржився на дії банку на спеціалізованому форумі. За його словами, 27 грудня в Приват24 з’явилося повідомлення про необхідність пройти актуалізацію даних та кнопка “Нагадати пізніше”. Термінів коли це потрібно зробити, звісно не було. В додатку авторизуватися не вийшло, видало помилку. Тож він вирішив сходити у відділення банку вже з нового року і пройти цю авторизацію. Але першого січня Приват привітав чоловіка розірванням договору в односторонньому порядку без можливості оскаржити це рішення.

Що кажуть в банку

В Приваті відповіли, що вони мають повне право розірвати договір. При розірванні ділових відносин надається можливість переказати залишок коштів в інший банк. Для перерахунку коштів достатньо звернутися в будь-яке відділення банку.

Як банки перевіряють українців

Кожен банк повинен знати свого клієнта. При відкритті рахунку клієнт заповняє анкету, вказує свій майновий стан, розміру зарплати, додаткові доходи і тому подібне. При цьому відбувається постійний фінансовий моніторинг, тож банки особливо уважно перевіряють:

операції на суму понад 400 тисяч гривень;

операції за участі публічних діячів;

фізичних осіб підприємців, які зареєстровані за останні три місяці;

ті, хто часто робить перекази за кодон або обмінює банкноти.

Однак підозрілим можуть визнати будь-який переказ. Якщо клієнт вказав, що в нього зарплата 10 тисяч гривень на місяць, але щодня він переказує або отримує по кілька тисяч, то банк може визнати такі операції підозрілими і заморозити рахунок до з’ясування деталей.