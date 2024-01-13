Разовая выплата в размере десяти пенсий: кто из украинцев ее может получить?

В Украине, согласно действующему законодательству, разные категории украинцев имеют право получить от государства те или иные виды доплат. Это всевозможные компенсации, надбавки и разовые выплаты. Например, на разовую выплату в размере 10 пенсий претендуют пенсионеры, которые только выходят на заслуженный отдых и выполнили при этом ряд требований.

Какие требования нужно выполнить?

Подробно об этой выплате можно узнать в Пенсионном Фонде. Как отмечает пресс-служба ПФУ, чтобы гражданин получил 10 пенсий, он должен выполнить следующее:

Проработать 30 лет на работе, дающей право выходить на пенсию по выслуге лет. Нужно предоставить документы, подтверждающие факт наличия такой работы, за исключением декретного отпуска, неоплачиваемых отпусков и т.п.). Трудовой стаж лицо должно наработать в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности. В тот день, когда лицо получает право выходить на заслуженный отдых, оно еще должно находиться на той должности, которая дает право получить эту помощь.

Если все требования соблюдены, средства будут начислены через некоторый период после оплаты единого взноса на обязательное государственное страхование.

Также преимущественно у лиц, претендующих на эту выплату, требуют справку о заработной плате за период до 1 июля 2000 года. Эта справка не влияет на начисление разовой выплаты, однако может повлиять на дальнейший размер пенсии, который будет получать лицо. Иногда гражданин получает отказ в выплате пособия. Это означает, что какой-либо из пунктов не был выполнен.

Какие еще доплаты могут получить украинцы?

В 2024 году все пенсионеры претендуют на увеличение минимальной и максимальной пенсии и индексацию абсолютно всех пенсий. Также вырастет надбавка за сверхурочный стаж. Все это из-за увеличения минимального прожиточного минимума, к которому эти выплаты собственно и привязаны.