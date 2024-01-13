Разова виплата розміром у десять пенсій: хто з українців її може отримати?

В Україні згідно з чинним законодавством різні категорії українців мають право отримати від держави ті чи інші види доплат. Це різноманітні компенсації, надбавки, та разові виплати. Наприклад, на разову виплату розміром у 10 пенсій претендують пенсіонери, які лише виходять на заслужений відпочинок і виконали при цьому ряд вимог.

Які вимоги потрібно виконати?

Детально про цю виплату можна дізнатися у Пенсійному Фонді. Як зазначає пресслужба ПФУ, щоб громадянин отримав 10 пенсій, він повинен виконати наступне:

Пропрацювати 30 років на роботі, яка дає право виходити на пенсію за вислугою років. Потрібно надати документи, які підтверджують факт наявності такої роботи, за виключенням декретної відпустки, неоплачуваних відпусток тощо). Трудовий стаж особа має напрацювати у закладах державної чи комунальної форми власності. В той день, коли особа здобуває право виходити на заслужений відпочинок, вона повинна ще перебувати на тій посаді, яка дає право отримати цю допомогу.

Якщо всі вимоги дотримані, кошти будуть нараховані через деякий період після оплати єдиного внеску на загально обов’язкове державне страхування.

Також переважно в осіб, які претендують на цю виплату вимагають довідку про заробітну плату за період до 1 липня 2000 року. Ця довідка не впливає на нарахування разової виплати, однак вона може вплинути на подальший розмір пенсії, який отримуватиме особа. Інколи громадянин отримує відмову у виплаті допомоги. Це означає, що якийсь із пунктів не було виконано.

Які ще доплати можуть отримати українці?

У 2024 році всі пенсіонери претендують на збільшення мінімальної та максимальної пенсії, а також індексацію абсолютно всіх пенсій. Також зросте надбавка за понаднормовий стаж. Все це через збільшення мінімального прожиткового мінімуму до якого ці виплати власне й прив’язані.