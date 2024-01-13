Начнется тотальный контроль: в Украине разворачивают глобальную систему наблюдения за гражданами

В Украине создадут единую платформу видеонаблюдения.

Во вторник 9 января на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о создании в Украине единой платформы видеонаблюдения. Детали этих планов уже обнародованы на официальном сайте Кабмина.

Детали

Известно, что в единую платформу видеонаблюдения уже интегрировано более восьми тысяч видеокамер. Глава Кабмина отмечает, что эти меры направлены на защиту украинцев от преступности.

По словам Шмыгаля, сейчас интегрировано восемь тысяч камер из 50 000 имеющихся в Украине. Но эта работа продолжается. Кроме того, по словам премьер-министра:

власть решила изменить подход к стандартам безопасности в гражданской жизни. Это связано с потребностями военного времени, но эти стандарты будут актуальными и после завершения войны;

один из приоритетов правительства на этот год и последующие – формирование безопасной среды для граждан.

Как еще будут контролировать граждан

Отметим, что по данным заместителя руководителя Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, в январе заработает еще около 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений правил дорожного движения.

Известно, что общее количество комплексов фиксации с 1 января 2024 года составляет 265 единиц. Нарушителей скоростного режима ждет наказание:

при превышении скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в размере 340 гривен;

при превышении скорости более чем на 50 км/ч придется заплатить 1700 гривен.

К слову, Министр внутренних дел Игорь Клименко недавно сообщал о необходимости установки металлодетекторов и сканеров багажа в общественных местах для повышения уровня безопасности. Такие изменения хотят ввести на транспортных станциях и в торговых центрах. Еще будет размещение дополнительных ограждений на территории вокзалов. технических средств оповещения полиции. При этом это будут интеллектуальные смстеми видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц, номерных знаков, модели и марки авто и тому подобное.