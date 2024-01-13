Розпочнеться тотальний контроль: в Україні розгортають глобальну систему спостереження за громадянами

В Україні створять єдину платформу відеоспостереження.

В вівторок 9 січня на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про створення в Україні єдиної платформи відеоспостереження. Деталі цих планів вже оприлюднені на офіційному сайті Кабміну.

Деталі

Наразі відомо, що в єдину платформу відеоспостереження вж інтегровано більше восьми тисяч відеокамер. Глава Кабміну наголошує, що ці заходи спрямовані на захист українців від злочинності.

За словами Шмигаля, зараз інтегровано вісім тисяч камер з 50 000 наявних в Україні. Але ця робота триває. Крім того, за словами премєр-міністра:

влада вирішила змінити підхід до стандартів безпеки у цивільному житті. Це повязано з потребами воєнного часу, але ці стандарти будуть актуальними і після завершення війни;

один із пріоритетів уряду на цей рік та наступні — формування безпечного середовища для громадян.

Як ще контролюватимуть громадян

Зазначимо, що за даними заступника керівника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, в січні запрацює ще близько 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень правил дорожнього руху.

Відомо, що загальна кількість комплексів фіксації з 1 січня 2024 року становить 265 одиниць. Порушників швидкісного режиму чекає покарання:

при перевищенні швидкості на понад 20 км/год передбачено штраф у розмірі 340 гривень;

при перевищенні швидкості на понад 50 км/год доведеться сплатити 1700 гривень.

До слова, Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко недавно повідомляв про необхідність встановлення металодетекторів та сканерів багажу в громадських місцях для підвищення рівня безпеки. Такі зміни хочуть запровадити на транспортних станціях та в торгових центрах. Ще буде розміщення додаткових огорож на території вокзалів. технічних засобів оповіщення поліції. При цьому це будуть інтелектуальні смстеми відеоспостереження з можливістю розпізнання осіб, номерних знаків, моделі та марки авто та іншу інформацію для оперативного пошуку людей чи транспортних засобів.