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От места работы до владения языками: какие данные украинцев включат в обновленный реестр призывников

13.01.2024

Ко второму чтению подготовили законопроект, предусматривающий совершенствование порядка использования данных в государственных реестрах для воинского учета. Рассказываем, какие данные попадут в реестр призывников. 

Что изменится после принятия закона

Парламентский комитет по вопросам национальной, безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект о совершенствовании порядка обработки и использования данных из деравних реестров для воинского учета и получения статуса ветерана войны. 

В первом чтении проект законопроекта №10062 предусматривал сбор данных и автоматическую их передачу в различные государственные органы. 

Во втором чтении говорится о том, что в реестр будут вносить такие данные полученные от различных органов: фамилия, данные об изменении фамилии, имя и данные о его замене, номер телефона, адрес электронной почты, данные родителей или опекунов, данные о детях и членах семьи — с согласия. 

Кроме того, в реестр включат следующие данные:

  • реквизиты паспорта и документов, которые дают право выехать за пределы Украины;
  • о гражданстве или его изменении;
  • об ограничении гражданской дееспособности;
  • о занятости, включая место работы, должность и стаж;
  • документы об образовании;
  • об опыте работы по специальности;
  • о группе инвалидности;
  • о привлечении к уголовной или административной ответственности и судимости;
  • номер из Единого государственного демографического реестра;
  • о владении иностранными языками;
  • о разрешении на ношение и хранение оружия;
  • водительские права;
  • наличие права на отсрочку от призыва на время мобилизации. 

Все эти данные будут взяты из различных государственных реестров. Происходить это будет благодаря электронно инфопмационному взаимодействию между базами, доступом к которым обладают те или иные государственные органы. 

Когда закон вступит в силу

Указанный законопроект еще должен пройти второе чтение и получить подпись президента.

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13.01.2024
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