От места работы до владения языками: какие данные украинцев включат в обновленный реестр призывников

Ко второму чтению подготовили законопроект, предусматривающий совершенствование порядка использования данных в государственных реестрах для воинского учета. Рассказываем, какие данные попадут в реестр призывников.
Что изменится после принятия закона
Парламентский комитет по вопросам национальной, безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект о совершенствовании порядка обработки и использования данных из деравних реестров для воинского учета и получения статуса ветерана войны.
В первом чтении проект законопроекта №10062 предусматривал сбор данных и автоматическую их передачу в различные государственные органы.
Во втором чтении говорится о том, что в реестр будут вносить такие данные полученные от различных органов: фамилия, данные об изменении фамилии, имя и данные о его замене, номер телефона, адрес электронной почты, данные родителей или опекунов, данные о детях и членах семьи — с согласия.
Кроме того, в реестр включат следующие данные:
- реквизиты паспорта и документов, которые дают право выехать за пределы Украины;
- о гражданстве или его изменении;
- об ограничении гражданской дееспособности;
- о занятости, включая место работы, должность и стаж;
- документы об образовании;
- об опыте работы по специальности;
- о группе инвалидности;
- о привлечении к уголовной или административной ответственности и судимости;
- номер из Единого государственного демографического реестра;
- о владении иностранными языками;
- о разрешении на ношение и хранение оружия;
- водительские права;
- наличие права на отсрочку от призыва на время мобилизации.
Все эти данные будут взяты из различных государственных реестров. Происходить это будет благодаря электронно инфопмационному взаимодействию между базами, доступом к которым обладают те или иные государственные органы.
Когда закон вступит в силу
Указанный законопроект еще должен пройти второе чтение и получить подпись президента.
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