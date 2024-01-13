От места работы до владения языками: какие данные украинцев включат в обновленный реестр призывников

Ко второму чтению подготовили законопроект, предусматривающий совершенствование порядка использования данных в государственных реестрах для воинского учета. Рассказываем, какие данные попадут в реестр призывников.

Что изменится после принятия закона

Парламентский комитет по вопросам национальной, безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект о совершенствовании порядка обработки и использования данных из деравних реестров для воинского учета и получения статуса ветерана войны.

В первом чтении проект законопроекта №10062 предусматривал сбор данных и автоматическую их передачу в различные государственные органы.

Во втором чтении говорится о том, что в реестр будут вносить такие данные полученные от различных органов: фамилия, данные об изменении фамилии, имя и данные о его замене, номер телефона, адрес электронной почты, данные родителей или опекунов, данные о детях и членах семьи — с согласия.

Кроме того, в реестр включат следующие данные:

реквизиты паспорта и документов, которые дают право выехать за пределы Украины;

о гражданстве или его изменении;

об ограничении гражданской дееспособности;

о занятости, включая место работы, должность и стаж;

документы об образовании;

об опыте работы по специальности;

о группе инвалидности;

о привлечении к уголовной или административной ответственности и судимости;

номер из Единого государственного демографического реестра;

о владении иностранными языками;

о разрешении на ношение и хранение оружия;

водительские права;

наличие права на отсрочку от призыва на время мобилизации.

Все эти данные будут взяты из различных государственных реестров. Происходить это будет благодаря электронно инфопмационному взаимодействию между базами, доступом к которым обладают те или иные государственные органы.

Когда закон вступит в силу

Указанный законопроект еще должен пройти второе чтение и получить подпись президента.