Від місця роботи до володіння мовами: які дані українців включать в оновлений реєстр призовників

До другого читання підготували законопроєкт, що передбача вдосконалення порядку використання даних в державних реєстрах для вйськового обліку. Розповідаємо, які дані потраплять до реєстру призовників.

Що зміниться після ухвалення закону

Парламентський комітет з питань національної, безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній раді прийняти у другому читанні законопроєкт про вдосконалення порядку обробки та використання даних з деравних реєстраів для військового обліку та отримання статусу ветерана війни.

В першому читанні проєкт законопроекту №10062 передбачав збір даних та автоматичну їх передачу в різні державні органи.

В другому читанні йдеться про те, що до реєстру будуть вносити такі дані отримані від різних органів: прізвище, дані про зміну прізвища, імя та дані про його змуну, номер телефону, адресу електронної пошти, дані батьків або опікунів, дані про дітей та членів сім’ї — за згодою.

Крім того, в реєстр включать такі дані:

реквізита паспорта та документів, які дають право виїхати за межі України;

про громадянство або його зміну;

про обмеження громадянської дієздатності;

про зайнятість, включно з місцем роботи, посадою та стажом;

документи про освіту;

про досвід роботи за спеціальністю;

про групу інвалідності;

про притягнення до кримінальної або даміністративної відповідальності та судимості;

номер з Єдиного державного демографічного реєстру;

про володіння іноземними мовами;

про дозвіл на носіння та зберігання зброї;

водійські права;

наявність права на відстрочку від призову на час мобілізації.

Всі ці дані будуть взяті з різних лердавних реєстрів. Відбуватиметься це завдяки електронно інфопмаційній взаємодії між базами, доступом до яких володіють ті чи інші державні органи.

Коли закон набере чинності

Вказаний законопроєкт ще повинен пройти друге читання та отримати підпис президента.