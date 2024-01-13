Для заводов, теробороны и фронта: в Дії создадут единый реестр для мобилизованных

Главный редактор издания Цензор. НЕТ Юрий Бутусов заявил о необходимости создания в Украине единого реестра всех людей, которых можно мобилизовать. Причем речь идет не только о мобилизации на фронт, но и в территориальную оборону и в промышленность.

Детали

Журналист выразил надежду, что в Украине создадут учет для всех людей, которые являются военнообязанными или могут такими стать. Он убежден, что следует создать четкую базу кадровых ресурсов Украины, которые могут работать не только на фронте, но и в тылу в том числе без отрыва от основной работы.

Реальной переписи населения в Украине не было очень давно. Поэтому допускать, что население Украины – это 40 миллионов абсолютно неправильно. Стоит реально оценить ситуацию и уже тогда думать о дальнейшей мобилизации.

Бутусов также настаивает на том, что нужно улучшить взаимодействие с людьми. В этом по его мнению поможет создание электронного кабинета в приложении Дия.

По его мнению должен быть электронный кабинет призывника, мобилизованного или гражданина. Должна быть установлена связь, упорядоченная система рассылка повесток, взаимодействие с людьми, личная электронная карточка должна быть у каждого призывника или мобилизованного.

Будут ли повестки в Дии?

Относительно того, будут ли украинцам присылать электронные повестки, то однозначного ответа нет.

В декабре 2023 года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уверял, что повесток в Дії никогда не будет.

За несколько дней до того министр обороны Рустем Умеров заявил, что власти рассматривают возможность приглашать мужчин в Территориальные центры комплектования через электронные оповещения, но не уточнял через какую платформу.

Осенью 2023 года по сети распространялась информация о намерениях властей раздавать повестки через приложение Дія. Тогда глава Минцифры также не подтверждал этих слухов.