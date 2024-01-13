Для заводів, тероборони та фронту: в Дії створять єдиний реєстр для мобілізованих

Головний редактор видання Цензор. НЕТ Юрій Бутусов заявив про необхідність створення в Україні єдиного реєстру всіх людей, яких можна мобілізувати. При чому йдеться не лише про мобілізацію на фронт, але й в територіальну оборону та в промисловість.

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Журналіст висловив сподівання, що в Україні створять облік для всіх людей, які є військовозобовязаними або можуть такими стати. Він переконаний, що слідстворити чітку базу лдських ресурсів України, які можуть працювати не лише на фронті, але й в тилу в тому числі без відриву від основої роботи.

Реального перепису населення в Україні не було дуже давно. Тож допускати, що населення України — це 40 мільйонів абсолютно неправильно. Варто реально оцінити ситуацію і вже тоді думати про подальшу мобілізацію.

Бутусов також наполягає на тому, що потрібно покращити взаємодію з людьми. В цьому на його думку допоможе створення електронного кабінету в додатку Дія.

На його думку повинен бути електронний кабінет призивника, мобілізованого чи громадянина. Повинен бути встановлений звязок, впорядкована система розсилка повісток, взаємодія з людьми, особиста електронна карточка повинна бути в кожного призовника чи мобілізованого.

Чи будуть повістки в Дії?

Щодо того, чи будуть українцям надсилати електронні повістки, то однозначної відповіді немає.

В грудні 2023 року міністер цифрової трансформації України Михайло Федоров запевняв, що повісток в Дії ніколи не буде.

За кілька днів до того міністр оборони Рустем Умеров заявив, що влада розглядає можливість запрошувати чоловіків до Територіальних центрів комплектування через електронні сповіщення, але не уточняв через яку платформу.

Осінню 2023 року мережею ширилася інформація про наміри влади рохздавати повістки через додаток Дія. Тоді очільник Мінцифри також не підтверджував цих слухів.