С 1 января изменены правила начисления пенсий: есть новое требование, которое должен выполнить каждый

В Украине есть действующее законодательство, регулирующее процесс начисления пенсий. До 2024 года для того, чтобы выйти на пенсию, 60-летним женщинам нужно было иметь 30 лет стажа, а мужчинам 35 лет. Однако в рамках пенсионной реформы, которая начала действовать с 2017 года, в этом году требования к стажу выросли на один год. Теперь это 31 и 36 лет соответственно. Если же речь идет о тех, кому 63 года, то им вместо 20 лет минимального стажа нужно иметь 21 год. Не изменилось ничего только для тех, кто выходит на пенсию в 65 лет. Им по-прежнему нужно всего 15 лет стажа.

Реформа получила много критики

При этом рост требований к стажу не остановится. Он будет расти на один год до 2028 включительно. То есть, уже в 2025 году минимальный стаж для женщин (60 лет) будет не 31 год, а 32 года. И по одному году будет добавляться до 2028 года.

Некоторые нардепы раскритиковали это нововведение, ведь считают, что это нереальные для выполнения требования. В Украине средний стаж с которым выходят на пенсию – 32 года. Так что в этом году большинство пенсионеров еще успеют выйти на заслуженный отдых. А вот чем дальше, тем ситуация станет сложнее. И проще наверняка повысить пенсионный возраст, чем раздражать людей требованиями, которые выполнить просто невозможно.

По предварительным прогнозам, уже в 2028 году почти все пенсионеры будут выходить на пенсию в 65 лет, ведь выполнить минимальные нормы стажа смогут только единицы.

Стаж можно будет купить

В ПФУ заявляют, что если лицу не хватает одного года стажа, его можно официально докупить. Каждому гражданину индивидуально рассчитают сумму, которую следует внести в бюджет. Она зависит от того, какие размеры страховых взносов делал гражданин в течение трудового периода и на какой размер пенсии он претендует.