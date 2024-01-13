З 1 січня змінено правила нарахування пенсій: є нова вимога, яку повинен виконати кожен

В Україні є чинне законодавство, яке регулює процес нарахування пенсій. До 2024 року для того, щоб вийти на пенсію 60 річним жінкам потрібно було мати 30 років стажу, а чоловікам 35 років. Однак в рамках Пенсійної реформи, яка почала діяти з 2017 року, цьогоріч вимоги до стажу зросли на один рік. Тепер це 31 і 36 років відповідно. Якщо ж мова про тих, кому 63 роки, то їм замість 20 років мінімального стажу потрібно мати 21 рік. Не змінилося нічого лише для тих, хто виходить на пенсію у 65 років. Їм як і раніше потрібно лише 15 років стажу.

Реформа отримала багато критики

На цьому зростання вимог до стажу не зупиниться. Він зростатиме на один рік до 2028 року включно. Тобто вже у 2025 році мінімальний стаж для жінок (60 років) буде не 31 рік, а 32 роки. І та по одному році додаватиметься до 2028 року.

Дехто з нардепів розкритикував це нововведення, адже вважає, що це нереальні до виконання вимоги. В Україні середній стаж з яким виходять на пенсію — 32 роки. Тож цього року більшість пенсіонерів ще встигнуть вийти на заслужений відпочинок. А от чим далі, тим ситуація ставатиме складнішою. І простіше напевно підвищити пенсійний вік, аніж дратувати людей вимогами, які виконати просто нереально.

За попередніми прогнозами, вже у 2028 році майже всі пенсіонери виходитимуть на пенсію у 65 років, адже виконати мінімальні норми стажу, зможуть лише одиниці.

Стаж можна буде купити

У ПФУ заявляють, що якщо особі не вистачає одного року стажу, його можна цілком офіційно докупити. Кожному громадянину індивідуально розрахують суму, яку потрібно внести до бюджету. Вона залежатиме від того, які розміри страхових внесків робив громадянин протягом трудового періоду та на який розмір пенсії він претендує.