Новой почты больше не будет: официальное заявление пресс-службы компании

Группа компаний “Новая почта” исчезнет с рынка. Название группы компаний изменят на Nova. В то же время почтовый оператор сохранит название “Новая почта”.

Об этом официально сообщили в пресс-службе.

Детали

Как говорится в сообщении компании NOVA, они уже гораздо больше чем почта, поэтому хотят забрать это слово из названия группы компаний.

Там добавили что логистический оператор так и останется “Новой почтой”. Ребрендинга и изменения логотипов не будет, по крайней мере в ближайшее время.

В компании напомнили, что “Новая почта” работает га рынке Украины с 2001 года. Сейчас в группу входит несколько компаний:

Новая почта в Украине. Доставляет документы, посылки и большие грузы. Имеет 11 400 отделений и 15 500 почтоматов в Украине. Доставляет грузы по Украине в течение суток и день в день в пределах городов.

Nova Post Europe. Компания предоставляет логистические услуги в Европе и между ЕС и Украиной. Сейчас открыты представительства в 11 странах Европы.

NovaPay. Небанковское финансовое учреждение, которое расширяет собственную платежную систему и предоставляет финансовые услуги. Является участником международных платежных систем Visa и MasterCard.

Nova Global. Компания фокусируется на глобальном рынке электронной коммерции и сотрудничестве с международными маркетплейсами.

Supernova Airlines. Предоставляет услуги доставки по всему миру. Компания осуществила лишь несколько десятков рейсов между странами Европы, но скоро начнет осуществлять полеты между континентами грузовыми самолетами.

Nova Digital. Это производитель веб-приложений и программного обеспечения.

Конкуренты Новой почты

В Украине работает два основных оператора почтовой связи – государственная Укрпочта и частная Новая почта. Преимущество Укрпочты – более низкая стоимость доставки и отделения в села. Новая почта доставляет посылки быстрее и предоставляет современный сервис.

Еще одна альтернатива Meest. Но эта служба доставки более популярна для международных перевозок. В Украине, особенно в малых городах, посылки доставляют раз-два в неделю.