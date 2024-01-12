Новой почты больше не будет: официальное заявление пресс-службы компании

Группа компаний “Новая почта” исчезнет с рынка. Название группы компаний изменят на Nova. В то же время почтовый оператор сохранит название “Новая почта”.
Об этом официально сообщили в пресс-службе.
Детали
Как говорится в сообщении компании NOVA, они уже гораздо больше чем почта, поэтому хотят забрать это слово из названия группы компаний.
Там добавили что логистический оператор так и останется “Новой почтой”. Ребрендинга и изменения логотипов не будет, по крайней мере в ближайшее время.
В компании напомнили, что “Новая почта” работает га рынке Украины с 2001 года. Сейчас в группу входит несколько компаний:
- Новая почта в Украине. Доставляет документы, посылки и большие грузы. Имеет 11 400 отделений и 15 500 почтоматов в Украине. Доставляет грузы по Украине в течение суток и день в день в пределах городов.
- Nova Post Europe. Компания предоставляет логистические услуги в Европе и между ЕС и Украиной. Сейчас открыты представительства в 11 странах Европы.
- NovaPay. Небанковское финансовое учреждение, которое расширяет собственную платежную систему и предоставляет финансовые услуги. Является участником международных платежных систем Visa и MasterCard.
- Nova Global. Компания фокусируется на глобальном рынке электронной коммерции и сотрудничестве с международными маркетплейсами.
- Supernova Airlines. Предоставляет услуги доставки по всему миру. Компания осуществила лишь несколько десятков рейсов между странами Европы, но скоро начнет осуществлять полеты между континентами грузовыми самолетами.
- Nova Digital. Это производитель веб-приложений и программного обеспечения.
Конкуренты Новой почты
В Украине работает два основных оператора почтовой связи – государственная Укрпочта и частная Новая почта. Преимущество Укрпочты – более низкая стоимость доставки и отделения в села. Новая почта доставляет посылки быстрее и предоставляет современный сервис.
Еще одна альтернатива Meest. Но эта служба доставки более популярна для международных перевозок. В Украине, особенно в малых городах, посылки доставляют раз-два в неделю.
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