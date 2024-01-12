“Нової пошти” більше не буде: офіційна заява пресслужби компанії

Група компаній “Нова пошта” зникне з ринку. Назву групи компаній змінять на Nova. Водночас поштовий оператор збереже назву “Нова пошта”.
Про це офіційно повідомили в пресслужбі.
Деталі
Як йдеться в повідомленні компанії NOVA, вони вже набагато більше ніж пошта, саме тому хочуть забрати це слово з назви групи компаній.
Там додали що логістичний оператор так і залишиться “Новою поштою”. Ребрендингу та зміни логотипів не буде, принаймні найближчим часом.
В компанії нагадали, що “Нова пошта” працює га ринку України з 2001 року. Зараз в групу входить кілька компаній:
- Нова пошта в Україні. Доставляє документи, посилки та великі вантажі. Має 11 400 відділень та 15 500 поштоматів в Україні. Доставляє вантажі Україною протягом доби та день в день у межах міст.
- Nova Post Europe. Компанія надає логістичні послуги в Європі та між ЄС та Україною. Зараз відкрито представництва в 11 країнах Європи.
- NovaPay. Небанківська фінансова установа, яка розширює власну платіжну систему та надає фінансові послуги. Є учасником міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard.
- Nova Global. Компанія фокусується на глобальному ринку електронної комерції та співпраці з міжнародними маркетплейсами.
- Supernova Airlines. Надає послуги доставки по всьому світу. Компанія здійснила лише кілька десятків рейсів між країнами Європи, але скоро почне здійснювати польоти між континентами вантажними літаками.
- Nova Digital. Це виробник веб-додатків та програмного забезпечення.
Конкуренти Нової пошти
В Україні працює два основні оператори почтового зв’язку — державна Укрпошта та приватна Нова пошта. Перевага Укрпошти — нижча вартість доставки та відділення в села. Нова пошта доставляє посилки швидше та надає сучасний сервіс.
Ще одна альтернатива Meest. Але ця служба доставки більш популярна для міжнародних перевезень. В Україні, особливо в малих містах, посилки доставляють раз-два на тиждень.
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