“Нової пошти” більше не буде: офіційна заява пресслужби компанії

Група компаній “Нова пошта” зникне з ринку. Назву групи компаній змінять на Nova. Водночас поштовий оператор збереже назву “Нова пошта”.

Про це офіційно повідомили в пресслужбі.

Деталі

Як йдеться в повідомленні компанії NOVA, вони вже набагато більше ніж пошта, саме тому хочуть забрати це слово з назви групи компаній.

Там додали що логістичний оператор так і залишиться “Новою поштою”. Ребрендингу та зміни логотипів не буде, принаймні найближчим часом.

В компанії нагадали, що “Нова пошта” працює га ринку України з 2001 року. Зараз в групу входить кілька компаній:

Нова пошта в Україні. Доставляє документи, посилки та великі вантажі. Має 11 400 відділень та 15 500 поштоматів в Україні. Доставляє вантажі Україною протягом доби та день в день у межах міст.

Nova Post Europe. Компанія надає логістичні послуги в Європі та між ЄС та Україною. Зараз відкрито представництва в 11 країнах Європи.

NovaPay. Небанківська фінансова установа, яка розширює власну платіжну систему та надає фінансові послуги. Є учасником міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard.

Nova Global. Компанія фокусується на глобальному ринку електронної комерції та співпраці з міжнародними маркетплейсами.

Supernova Airlines. Надає послуги доставки по всьому світу. Компанія здійснила лише кілька десятків рейсів між країнами Європи, але скоро почне здійснювати польоти між континентами вантажними літаками.

Nova Digital. Це виробник веб-додатків та програмного забезпечення.

Конкуренти Нової пошти

В Україні працює два основні оператори почтового зв’язку — державна Укрпошта та приватна Нова пошта. Перевага Укрпошти — нижча вартість доставки та відділення в села. Нова пошта доставляє посилки швидше та надає сучасний сервіс.

Ще одна альтернатива Meest. Але ця служба доставки більш популярна для міжнародних перевезень. В Україні, особливо в малих містах, посилки доставляють раз-два на тиждень.