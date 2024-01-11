Деньги больше не придут: многим украинцам с января прекращают начислять социальные выплаты

Еще в декабре в средствах массовой информации звучали заявления о том, что с января 2024 часть внутренне перемещенных лиц не будет получать больше никаких выплат от государства. Сначала были планы не выплачивать средства всем, кто потенциально может трудоустроиться, однако этот вопрос стоит на паузе. Но точно известно о нескольких категориях, которым выплаты больше не придут.

Речь приблизительно о семи категориях населения

Отметим, что речь идет о выплатах, которые получают ВПЛ от государства. Это 2000 ежемесячно на каждого взрослого члена семьи и 3000 на каждого ребенка и человека с инвалидностью.

Так вот, больше не будут начислять эти средства лицам, которые:

Находятся более 30 дней за границей без уважительной причины. Уважительной причиной может выступить, например, лечение. Сидят в тюрьме. Однако здесь идет речь о лицах, осужденных за коллаборанство. Подпадают ли под эту категорию люди с другими статьями, пока точно неизвестно. Лица, купившие объект недвижимости стоимостью более 100 000 гривен, и речь о личных средствах, а не о компенсации полученной от государства. Лица, купившие автомобиль для собственных нужд. Однако здесь есть пункт, выплату прекращают начислять тем, кто купил относительно новый автомобиль, то есть не старше 5 лет. Семьи, имеющие собственное и не поврежденное жилье, не находящееся на линии фронта, в оккупации или в зоне боевых действий. То есть жилье, в которое люди могли бы вернуться. Есть условие по площади жилья, оно должно быть из расчета не менее 13,65 м2 на каждого члена семьи.

Также выплату отменяют для тех, кто открыл в банке депозит на сумму не менее 100 000 гривен, или же купил на такую сумму валюту или ценные металлы.