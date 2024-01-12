Українці отримуватимуть в середньому по 7000 гривень пенсії: нова інформація від ПФУ

З січня 2024 року пенсії в Україні мають змінитися. В першу чергу буде перераховано максимальну та мінімальну виплати, а також надбавку за понаднормовий стаж. Мінімальна пенсія повинна зрости на 260 гривень, а максимальна на 2 600 відповідно. Тоді як середня пенсія залежно від регіону коливатиметься в межах 4000-7000 гривень. В Пенсійному Фонді України показали свіжу статистику, де вказано мешканці якої області отримують найвищі пенсійні виплати.

Загалом середня пенсія по Україні 5 385 гривень

Згідно з оновленої статистики від ПФУ найвищі пенсії отримують кияни. У столиці середня пенсія становить 7 248 гривень. А от друге місце стало несподіванкою для багатьох. Виявляється на другому місці Рівенська область, де середня пенсія 6 790 гривень. Замикає трійку лідерів Донеччина з пенсією у 6 622 гривні. Зрештою, якщо у загальному оцінювати статистику, то найвищі пенсії у східних та центральних областях, а от найнижчі в західних регіонах. У всіх без виключень областях на заході середня пенсія менш як 5000 гривень. Найнижча вона у Тернопільській області — 4070 гривень.

Цьогоріч пенсія буде зростати ще декілька разів

На ще одне підвищення пенсіонерам варто сподіватися у березні коли відбудеться щорічна індексація, а також у квітні, коли ще раз підвищать мінімальну зарплату (з 7000 до 8000 гривень). Також зросте мінімальний прожитковий мінімум і як наслідок разом з ним й пенсія. Зокрема, більше на 300 гривень зможуть отримувати особи, які цьогоріч виходять на заслужений відпочинок виконавши при цьому всі необхідні умови, тобто маючи 60 років та мінімум 31 рік стажу (для жінок) і 36 років для чоловіків.

Варто зазначити, що в рамках Пенсійної реформи, вимоги до стажу ростимуть щороку (на один рік) аж до 2028 року включно.