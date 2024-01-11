Гроші більше не прийдуть: багатьом українцям з січня припиняють нараховувати соціальні виплати

Ще у грудні в засобах масової інформації лунали заяви про те, що з січня 2024 року частина внутрішньо переміщених осіб не отримуватиме більше ніяких виплат від держави. Спочатку були плани не виплачувати кошти всім, хто потенційно може працевлаштуватися, однак це питання наразі стоїть на паузі. Але точно відомо про кілька категорій, яким виплати більше не прийдуть.

Мова близько про сім категорій населення

Зазначимо, що мова про виплати, які отримують ВПО від держави. Це 2000 щомісяця на кожного дорослого члена родини й 3000 на кожну дитину та особу з інвалідністю.

Так от, більше не нараховуватимуть ці кошти особам, які:

Перебувають понад 30 днів закордоном без поважної на те причини. Поважною причиною може виступити, наприклад, лікування. Перебувають у в’язниці. Однак тут йде мова про осіб, яких засудили за колаборанство. Чи підпадають під цю категорію люди з іншими статтями, поки що точно не відомо. Особи, які купили об’єкт нерухомості вартістю понад 100 000 гривень, і мова про особисті кошти, а не компенсацію отриману від держави. Особи, які купили автомобіль для власних потреб. Однак тут є пункт, виплату припиняють нараховувати тим, хто купив відносно новий автомобіль, тобто не старіший ніж 5 років. Родини, які мають власне та не пошкоджене житло, яке не знаходиться на лінії фронту, в окупації чи в зоні бойових дій. Тобто житло, у яке люди потенційно могли б повернутися. Є умова щодо площі житла, вона має бути з розрахунку не менше 13,65 м2 на кожного члена родини.

Також виплату скасовують для тих, хто відкрив в банку депозит на суму не менше 100 000 гривень, або ж купив на таку суму валюту чи цінні метали.