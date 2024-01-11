Предприниматель год избегал мобилизации: как ему это удалось и какое наказание он получил

Предприниматель из Тернополя год уклонялся от службы в армии. На суде мужчина вину не признал. Поэтому суд принял решение лишить его свободы на срок три года.

Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда от 5 января 2024 года.

Детали

По данным суда, ФЛП из Тернополя еще 5 декабря 2022 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе в армии. 7 декабря 2022 года он получил повестку и должен был 11 декабря прийти в военкомат для прохождения обучения в Вооруженных силах Украины. Однако ФЛП уклонился от службы.

Мужчина на суде отрицал вину и заявил, что не уклонялся от службы в рядах ВСУ.

Он настаивал на том, что после получения повестки поехал во Львовскую область и там заболел.

В показаниях подозреваемого в суде говорится о том, что во время визита во Львов он заболел. Его начала болеть спина в пояснице. Поэтому он позвонил своему семейному врачу и та посоветовала ему обратиться за медицинской помощью по месту пребывания. В результате мужчина обратился в Моршинский санаторий для обследования Там ему поставили диагноз – пиелонефрит.

Также мужчина добавил, ему страшно, что на фронте его убьют и понимал, что за уклонение от службы его ждет уголовное дело. Именно поэтому он больше не пошел в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Семейный врач объяснила, что подозреваемый действительно ей звонил. И это произошло впервые за много лет. Мужчина сказал, что отдыхает в Карпатах и ему стало плохо. Врач посоветовала ему выпить таблетки от боли. Впоследствии мужчина снова обратился к ней и попросил предоставить справку о том, что он с ней общался.

Суд признал уклониста виновным и приговорил к трем годам лишения свободы.