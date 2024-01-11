Підприємець рік уникав мобілізації: як йому це вдалося та яке покарання він отримав

Підприємець з Тернополя рік ухилявся від служби в армії. На суді чоловік провину не визнав. Тож суд ухвалив рішення позбавити його волі на строк три роки.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 5 січня 2024 року.

Деталі

За даними суду, ФОП з Тернополя ще 5 грудня 2022 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. 7 грудня 2022 року він отримав повістку та повинен був 11 грудня прийти до військкомату для проходження навчання у Збройних силах України. Однак ФОП ухилився від служби.

Чоловік на суді заперечив провину та заявив, що не ухилявся від служби в лавах ЗСУ.

Він наполягав на тому, що після отримання повістки поїхав у Львівську область і там захворів.

У свідченні підозрюваного в суді йдеться про те, що під час візиту до Львова він захворів. Його почала боліти спина в попереку. Тож він зателефонував до свого сімейного лікаря і та порадила йому звернутися за медичною допомогою за місцем перебування. В результаті чоловік звернувся в Моршинський санаторій для обстеження. Там йому поставили діагноз — пієлонефрит.

Також чоловік додав, що він боїться, що на фронті його вб’ють і розумів, що за ухиляння від служби його чекає кримінальна справа. Саме тому він більше не пішов до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Сімейна лікарка пояснила, що підозрюваний справді їй дзвонив. І це сталося вперше за багато років. Чоловік сказав, що відпочиває в Карпатах і йому стало зле. Лікарка порадила йому випити таблетки від болю. Згодом чоловік знову звернувся до неї та попросив надати довідку про те, що він з нею спілкувався.

Суд визнав ухилянта винним та засудив до трьох років позбавлення волі.