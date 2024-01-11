В январе размер пенсий изменится: кто станет получать гораздо большие суммы?

В 2023 году никаких повышений пенсии не было. Не росла и минимальная зарплата, ведь все эти выплаты были заморожены. Поскольку инфляция продолжается, Правительство решило пересмотреть этот вопрос и в 2024 году эти выплаты все-таки возрастут. Они частично выросли и уже в январе львиная доля пенсионеров получит обновленные суммы. Что касается минимальной зарплаты, то с января она составит 7000 гривен, а затем весной вырастет еще на 1000 гривен.

Как вырастут пенсии?

Больше всего вырастет максимальная пенсия, а именно на 2680 гривен. Все потому, что максимальная пенсия равна десяти минимальным, так что если минималка растет на 268 гривен, то максимальная более чем на 2000.

Минимальная же пенсия теперь составляет 2361 гривну вместо предыдущих 2093 гривны. Также возросла и надбавка за сверхурочный стаж. Эта прибавка зависит от размера прожиточного минимума и равна одному его проценту. Из-за того, что в 2024 году прожиточный минимум вырастет, увеличится и надбавка. Вместо почти 21 гривны она составит 23,6 гривны.

И еще одна категория лиц, пенсия которых выросла — украинцы, что в этом году выходят на пенсию, выполнив при этом все требования к возрасту и стажу. То есть, имеют 30 лет стажа (для женщин), или 35 лет для мужчин. Их пенсия будет составлять 2840 гривен, а могла бы быть без повышения – 2680 гривен.

Вместе с повышением пенсий возросли и требования к стажу

В рамках Пенсионной реформы выросли требования к минимальному стажу. Теперь, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не 30, а 31 год стажа. Для выхода на пенсию в 63 года нужно иметь не менее 21 года стажа. Для тех, кто выходит на пенсию в 65, ничего не изменилось, им по-прежнему достаточно всего 15 лет стажа.