В січні розмір пенсій зміниться: хто почне отримувати набагато більші суми?

У 2023 році жодних підвищень пенсії не було. Не зростала й мінімальна зарплата, адже всі ці виплати було заморожено. Через те що інфляція триває, Уряд вирішив переглянути це питання й у 2024 році ці виплати таки зростуть. Вони вже частково зросли й вже у січні левова частка пенсіонерів отримає оновлені суми. Щодо мінімальної зарплати, то з січня вона становитиме 7000 гривень, а потім весною зросте ще на 1000 гривень.

Як зростуть пенсії?

Найбільше зросте максимальна пенсія, а саме на 2 680 гривень. Все через те, що максимальна пенсія дорівнює десятьом мінімальним, тож якщо мінімалка зростає на 268 гривень, то максимальна на понад 2000.

Мінімальна ж пенсія тепер становить 2361 гривню замість попередніх 2093 гривні. Також зросла й надбавка за понаднормовий стаж. Ця надбавка залежить від розміру прожиткового мінімум та дорівнює одному його відсотку. Через те, що у 2024 прожитковий мінімум зросте, збільшиться й надбавка. Замість майже 21 гривні вона становитиме 23,6 гривні.

І ще одна категорія осіб пенсія яких зросла — українці, які цьогоріч виходять на пенсію виконавши при цьому всі вимоги до віку та стажу. Тобто мають 30 років стажу (для жінок), або 35 років для чоловіків. Їхня пенсія становитиме 2840 гривень, а могла б бути без підвищення — 2680 гривень.

Разом з підвищенням пенсій зросли й вимоги до стажу

В рамках Пенсійної реформи цьогоріч зросли вимоги до мінімального стажу. Тепер, щоб вийти на пенсію у 60 років потрібно мати не 30, а 31 рік стажу. Для виходу на пенсію у 63 роки потрібно мати не менше 21 року стажу. Для тих хто виходить на пенсію у 65 нічого не змінилося, їм як і раніше достатньо всього 15 років стажу.