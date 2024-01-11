В Украине введут новый налог: кто будет платить “мобилизационный сбор” и о какой сумме идет речь

В Украине хотят дополнительно мобилизовать около полумиллиона граждан. Но денег в государственном бюджете для этого нет. Именно поэтому народные депутаты запланировали ввести дополнительный “мобилизационный сбор”. Его введут для возмещения расходов на усиление мобилизации. Но это нововведение коснется не всех украинцев.

Об инициативе сообщила член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк на своей странице в Facebook.

Детали

Народный депутат пишет, что если закон об очередной волне мобилизации примут, то на его реализацию понадобится более 300 миллиардов гривен. И это по самому оптимистичному прогнозу. Сейчас один день войны стоит 5 миллиардов. После принятия этого закона день войны станет дороже. Но в госбюджете на это нет средств.

Именно поэтому Василевская-Смаглюк призывает “навести порядок на таможне”. По ее данным:

госбюджет может получить дополнительно 22 миллиарда гривен;

сумму можно увеличить благодаря пересмотру зарплаты в государственном секторе, государственных предприятиях и муниципалитетах.

Депутат заявила, что эти сферы государство может достаточно легко контролировать. И это стоит делать, потому что иногда доходы госслужащих заоблачные. В качестве примера она приводит Зарплатный фонд Вышгородского городского головы, его заместителей и советников. Только за декабрь расходы достигли 700 тысяч гривен. Суммы действительно заоблачные, особенно если подсчитать годовой бюджет на содержание аппарата типичного городского головы пристоличной объединенной территориальной громады. И это без учета месячных зарплат членов разных наблюдательных советов.

Также депутат призывает усиливать борьбу с коррупцией. По ее мнению, воровать во время войны должно быть “смертельно страшно”.

По ее словам мониторинг зарплат и таможни позволит сэкономить 300 миллиардов для военных. И об этом нужно думать срочно, ведь помощь от западных партнеров задерживается. Венгрия продолжает блокировать предоставление Украине 50 миллиардов евро.