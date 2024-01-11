В Україні запровадять новий податок: хто платитиме “мобілізаційний збір” та про яку суму йдеться

В Україні хочуть додатково мобілізувати близько пів мільйона громадян. Але грошей в державному бюджеті для цього немає. Саме тому народні депутати запланували запровадити додатковий “мобілізаційний збір”. Його запровадять для відшкодування витрат на посилення мобілізації. Але це нововведення торкнеться не всіх українців.

Про ініціативу повідомила членкиня Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк на своїй сторінці у Facebook.

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Народна депутатка пише, що якщо закон про чергову хвилю мобілізації приймуть, то на його реалізацію знадобиться більш як 300 мільярдів гривень. І це за найоптимістичнішим прогнозом. Зараз один день війни коштує 5 мільярдів. Після ухвалення цього закону день війни стане дорожчим. Але в держбюджеті на це немає коштів.

Саме тому Василевська-Смаглюк закликає “навести лад на митниці”. За її даними:

держбюджет може отримати додатково 22 мільярди гривень;

суму можна збільшити завдяки перегляду зарплати у державному секторі, державних підприємства та муніципалітетах.

Депутатка заявила, що ці сфери держава може досить легко контролювати. І це варто робити, бо подекуди доходи держслужбовців захмарні. Як приклад вона наводить Зарплатний фонд Вишгородського міського голови, його заступників та радників. Лише за грудень витрати сягнули 700 тисяч гривень. Суми справді захмарні, особливо якщо підрахувати річний бюджет на утримання апарату типового міського голови пристоличної об’єднаної територіальної громади. І це без урахування місячних зарплат членів різних наглядових рад.

Також депутатка закликає посилювати боротьбу з корупцією. На її думку, красти під час війни має бути “смертельно страшно”.

За її словами моніторинг зарплат та митниці дозволить заощадити 300 мільярдів для військових. І про це потрібно думати терміново, адже допомога від західних партнерів затримується. Угорщина продовжує блокувати надання Україні 50 мільярдів євро.