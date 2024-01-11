Мужчинам не нужны: психолог рассказал, каких женщин не любят мужчины

Понятно, что мужчинам нравятся далеко не все женщины. Некоторых они считают слишком самовлюбленными или наоборот слабыми. И это полностью зависит от их модели восприятия и поведения женщин.

Психолог Александр Цуркана рассказал в своем Инстаграм, каких женщин не любят мужчины.

Какие женщины не нравятся мужчинам

По словам психолога, мужчины не любят психологически зрелых и самодостаточных женщин. Это потому, что им с ними очень неудобно, их просто так не проведешь. и

Сильным женщинам не нужны банальные фразы и лирика, типа “Звезду с неба достану”. Это лишь пустые обещания, которые никогда не будут реализованы. Такие женщины оценивают мужчину по:

его поступкам;

поведению в нетипичных ситуациях;

отношению к себе в компании и наедине.

Сильные женщины быстро распознают эмоции и манипулятивные игры. Они очень быстро выводят таких мужчин и чистую воду и дают отпор.

Психолог отмечает, что сильные женщины спокойно выстраивают личные границы и не боятся разрыва отношений с токсичными мужчинами и другими людьми в целом. Они имеют здоровую самооценку и понимают свои потребности.

Психолог объясняю, что издевательства, подколы и обесценивание от эмоционально незрелых мужчин прекращают сразу же. Женщина четко понимает, чего хочет, какой партнер ей нужен и какой формат отношений ей подойдет. Психологически незрелые мужчины сразу убегают от таких женщин. А вот самодостаточный мужчина, способный адекватно оценивать ситуацию, прекрасно подойдет сильным женщинам. Такие пары будут действительно счастливыми, ведь они четко понимают чего хотят и смогут договариваться в любой ситуации.

Что касается эмоционально незрелых мужчин, то они пытаются найти женщину с низкой самооценкой и устанавливают свои рамки. От этого жизнь обоих становится невыносимой.

Поэтому крепкой может быть только такая пара – где оба партнера умеют говорить и слушать.