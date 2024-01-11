Чоловікам не потрібні: психолог розповів, яких жінок не люблять чоловіки

Зрозуміло, що чоловікам подобаються далеко не всі жінки. Деяких вони вважають надто самозакоханими чи навпаки слабкими. І це повністю залежить від їхньої моделі сприйняття та поведінки жінок.

Психолог Олександр Цуркана розповів у своєму Інстаграм, яких жінок не люблять чоловіки.

Які жінки не подобаються чоловікам

За словами психолога, чоловіки не люблять психологічно зрілих та самодостатніх жінок. Це тому, що їм з ними дуже незручно, їх просто так не проведеш. і

Сильним жінкам не потрібні банальні фрази та лірику, типу “Зірку з неба дістану”. Це лише пусті обіцянки, які ніколи не будуть реалізовані. Такі жінки оцінюють чоловіка за:

його вчинками;

поведінкою в нетипових ситуаціях;

ставленні до себе у компанії та наодинці.

Сильні жінки швидко розпізнають емоції та маніпулятивні ігри. Вони дуже швидко виводять таких чоловіків та чисту воду та дають відсіч.

Психолог наголошує, що сильні жінки спокійно вибудовують особисті кордони та не бояться розриву стосунків з токсичними чоловіками та іншими людьми загалом. Вони мають здорову самооцінку та розуміють свої потреби.

Психолог пояснюю, що знущання, підколи та знецінення від емоційно незрілих чоловіків припиняють одразу ж. Жінка чітко розуміє, чого хоче, який партнер їй потрібен і який формат стосунків їй підійде. Психологічно незрілі чоловіки одразу втікають від таких жінок. А от самодостатній чоловік, що здатен адекватно оцінювати ситуацію, чудово підійде сильним жінкам. Такі пари будуть дійсно щасливими, адже вони чітко розумують чого хочуть та зможуть домовлятися у будь-якій ситуації.

Щодо емоційно незрілих чоловіків, то вони намагаються знайти жінку з низькою самооцінкою та встановлюють свої рамки. Від цього життя обох стає нестерпним.

Тож міцною може бути тільки така пара — де обоє партнерів вміють говорити та слухати.