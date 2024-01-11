За що власники квартир все частіше мають проблеми з судом та отримують шалені штрафи?

В Україні левова частка власників нерухомості повинна платити за неї податок. Мова про “зайві” квадратні метри, які підлягають оподаткуванню. Якщо це квартира, то зайвим є все, що понад 60 м2, а якщо будинок, то все що понад 120 м2. Цей податок потрібно сплачувати щороку приблизно до середини літа, а розраховується він за минулий рік враховуючи, якою в тому році була мінімальна зарплата. Однак, є люди, які вирішують не сплачувати податок, або ж просто не отримали вчасно платіжку, чи вона їм не прийшла зовсім. Тоді, ними починають цікавитись відповідні органи. Справа доходить до суду, податкової та виконавчої служби.

Людей змушують платити штрафи

Якщо ви не заплатили вчасно цей податок, чи не сплачували його зовсім, то на вас можуть завести справу в суді де зобов’язати вас сплатити штраф.

Для прикладу подібна ситуація трапилася у Чернівцях, де чоловіку прийшло розпорядження з суду згідно з яким він змушений заплатити податковій понад 23 тисячі гривень. Мовляв, це через те, що він не заплатив вчасно податок, і згодом коли борг почав накопичуватися просто його ігнорував.

Зараз коли податкова має відповідне рішення суду, вона може звернутися до виконавчої служби і вимагати блокування рахунків боржника. У 90% випадків так і роблять. Рахунки згодом розблокують, коли борг буде повернено.

Чи можна оскаржити рішення суду?

Таке можливо й подібні ситуації теж траплялися. Наприклад, нещодавно у Полтавській області суд став на сторону боржника, якому прийшов штраф на суму 18 900 гривень за те, що він не сплачував податок за телятник площа якого 632,9 квадрата.

“Податок можуть не сплачувати українці, нерухомість яких знаходиться на окупованій території або в зоні бойових дій. Якщо сумніваєтеся, чи потрібно платити, якщо не прийшла квитанція, зверніться до податкової за місцем своєї реєстрації та зможете отримати більш детальну консультацію“, – розповідають представники Податкової служби.