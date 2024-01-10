ТЦК разрешат проверять личные вещи и документы украинцев: адвокат объяснила что это значит

Украинцам сообщили о беспрецедентном расширении полномочий. Это самые существенные изменения с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Недавно стало известно о том, что на территории двух общин было объявлено о дополнительных мерах военного положения. Речь идет об ограничении движения, проверке документов и личных вещей. Адвокат Марина Бехало рассказала, правомерны ли такие действия представителей ТЦК.

Где вводят такие меры

На территории Синельниковского городского совета и Новоалександровской громады Днепровского района был издан приказ об усилении мобилизационных мероприятий. Соответствующая информация была опубликована на официальных сайтах местных органов власти.

Таким образом ТЦК смогут:

ограничивать режим въезда и выезда из этих территорий;

проверять документы граждан;

осматривать личные вещи.

Адвокат, Марина Бекало прокомментировала эти приказы и объяснила, насколько это законно, если такие действия будут осуществлять представители ТЦК, а не полиция.

Что говорит адвокат

Адвокат отметила, что введение таких санкций во время военного положения возможно, однако самостоятельно представители ТЦК не могут осуществлять такие меры. Ведь это не входит в их полномочия.

Соответственно, ограничение передвижения, проверка документов и личных вещей возможны при условии, что это будут осуществлять уполномоченные органы.

То есть осуществлять проверку документов, а тем более личных вещей, может только Нацполиция, Нацгвардия, Пограничники и таможенники, а еще, представители ВСУ, которые должны быть определены приказом коменданта.

Кроме того, уполномоченные органы не могут проверять документ у любого. Для этого нужны основания, установленные постановлением Кабмина от 25 февраля 2022 года №154.

К этим основаниям относятся:

внешние признаки личности того, что лицо находится в розыске;

если есть подозрение, что лицо имеет целью совершение правонарушения;

лицо находится на месте преступления;

имеет оружие, боеприпасы или наркотические вещества;

нарушает запреты на определенной территории.