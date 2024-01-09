Дерматологи рассказали, как принимать душ, чтобы не вредить коже и здоровью

Банные процедуры, а именно принятие душа или ванны – это привычный ритуал для каждого человека. Разница лишь в том, что некоторые люди принимают душ один раз в день, некоторые дважды, а некоторые только один-два раза в неделю. Дерматологи рассказали, что допустимы все эти ситуации, но важно учесть некоторые нюансы.

Что говорят эксперты?

Прокомментировала эту ситуацию дерматолог Дженни Лю. Она развенчала миф о том, что ежедневный душ смывает защитный слой кожи и раздражает ее. На самом деле это не так, и ежедневные водные процедуры, наоборот, полезны. Однако важно при этом не использовать слишком много химических продуктов, например мыла или геля для душа. При ежедневном мытье, можно обойтись каким-то непересушивающим легким молочком.

А вот кому ежедневный душ не только полезен, а прямо показан — это люди с кожей склонной к экземе. Ежедневное отмачивание дермы в воде поможет увлажнить ороговевший слой, поэтому он легче будет отшелушиваться.

Если выбирать между утренним или вечерним душем, то здесь, конечно, все индивидуально. Утренний душ помогает получить ощущение свежести на весь день, а если сделать его контрастным, он еще и прекрасно пробуждает.

Вечерний наоборот — снимет усталость, расслабит мышцы и настроит сон. Такой душ должен быть теплым, даже горячим и возможно с добавлением каких-либо аромамасел, если, конечно, у вас нет на них аллергии.

Что еще советует дерматолог?

Чтобы душ был полезным и не вредил коже, а наоборот, соблюдайте эти правила:

Купайтесь не дольше 15-20 минут. Завершайте водные процедуры ополаскиванием всего тела холодной водой. Сразу после купания нанесите крем на тело, чтобы удержать воду и не нарушить водный баланс.

Что касается мытья головы, то здесь опять же все индивидуально, однако врачи советуют делать это раз в 2-3 дня. Это самый оптимальный вариант.