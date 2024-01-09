Дерматологи розповіли, як приймати душ, щоб не шкодити шкірі та здоров’ю

Банні процедури, а саме прийняття душу чи ванни — це звичний ритуал для кожної людини. Різниця лише в тому, що деякі люди приймають душ один раз на день, деякі двічі, а дехто лише один-два рази в тиждень. Дерматологи розповіли, що допустимими є всі ці ситуації, але важливо врахувати деякі нюанси.

Що кажуть експерти?

Прокоментувала цю ситуацію дерматолог Дженні Лю. Вона розвінчала міф про те, що щоденний душ змиває захисний шар шкіри та подразнює її. Насправді це не так, і щоденні водні процедури навпаки корисні. Однак, важливо при цьому не використовувати надто багато хімічних продуктів, наприклад, мила чи гелю для душу. При щоденному митті, можна обійтися якимось легким молочком, що не пересушує.

А от кому щоденний душ не лише корисний, а прямо таки показаний — це люди з шкірою схильною до екземи. Щоденне відмочування дерми у воді, допоможе зволожити ороговілий шар, тож він легше буде відлущуватися.

Якщо обирати між ранковим чи вечірнім душем, то тут звісно ж все індивідуально. Ранковий душ допомагає отримати відчуття свіжості на весь день, а якщо зробити його контрастним, то він ще й чудово пробуджує.

Вечірній навпаки — зніме втому, розслабить м’язи та налаштує на сон. Такий душ повинен бути теплим, навіть гарячим і можливо з додаванням якихось аромаолій, якщо звісно ж у вас немає на них алергії.

Що ще радить дерматолог?

Щоб душ був корисним та не шкодив шкірі, а навпаки, дотримуйтесь цих правил:

Купайтесь не довше 15-20 хвилин. Завершуйте водні процедури ополіскуванням всього тіла холодною водою. Одразу ж після купання нан есіть на тіло крем, щоб втримати воду та не порушити водний баланс.

Щодо миття голови, то тут знову ж все індивідуально, однак лікарі радять робити це раз у 2-3 дні. Це найоптимальніший варіант.