Украинцев предостерегли не брать трубку с незнакомых номеров

В нашей реальности телефоны стали обязательной частью повседневной жизни. Неудивительно, что количество телефонных звонков с незнакомых номеров возросло. Однако, если вы не ждете звонка от незнакомца, например, из интернет-магазина, то лучше не отвечать Ведь подобные звонки от незнакомых людей могут быть опасными, и вот почему.

Мошенничество

Чем чаще вы будете отвечать на звонки с незнакомых номеров, тем выше риск попасть на удочку мошенников, которые используют различные психологические приемы с одной единственной целью – получить от вас деньги.

К сожалению, современная IP-телефония устроена так что телефон может находиться в любой точке земного шара, а отображаемый номер при входящем звонке можно поставить любой.

Именно поэтому, если вам звонят из банка или из правоохранительных органов, а вы все-таки ответили, то поблагодарите собеседника за информацию и позвоните туда, откуда якобы совершили звонок.

Работы

Большинство звонков, которые поступают нам с разных номеров – это роботы. В интернете существуют десятки сервисов, которые за несколько копеек могут генерировать любой голос. Спамеры активно используют эту возможность. Вы отвечаете на звонок, а приятный голос предлагает вам какой-то товар или услугу.

Большинство честных бизнесменов никогда не согласятся рекламировать свое дело с помощью нежелательного звонка. К тому же они сами рискуют попасть на компанию-однодневку или стать жертвой мошенничества.

Звонки, которые сразу сбрасывают

Довольно часто мы не успеваем сказать “Алло”, как звонок сбрасывают. Здесь все просто Нечестные компании занимаются сбором базы данных телефонных номеров для спама и мошенничества. Таким образом они проверяют, работает номер или нет.

А если звонок сбрасывают не сразу, то сборщики данных пытаются проверить, принадлежит ли номер человеку или видеокамере или роутеру.