Українців застерегли не брати слухавку з незнайомих номерів

В нашій реальності телефони стали обов’язковою частиною повсякденного життя. Тож недивно, що кількість телефонних дзвінків з незнайомих номерів зросла. Однак, якщо ви не чекаєте дзвінка від незнайомця, наприклад, з інтернет-магазину, то краще не відповідати Адже подібні дзвінки від незнайомих людей можуть бути небезпечними, і ось чому.

Шахрайство

Чим частіше ви будете відповідати на дзвінки з незнайомих номерів, тим вищий ризик потрапити на вудочку шахраїв, які використовують різні психологічні прийоми з однією єдиною метою — отримати від вас гроші.

На жаль, сучасна IP-телефонія влаштована так що телефон може перебувати в будь-якій точці земної кулі, а відображуваний номер при вхідному дзвінку можна поставити будь-який.

Саме тому, якщо вам дзвонять з банку або з правоохоронних органів, а ви все-таки відповіли, то подякуйте співбесіднику за інформацію та подзвоніть туди, звідки начебто здійснили дзвінок.

Роботи

Більшість дзвінків, які надходять нам із різних номерів — це роботи. В інтернеті існують десятки сервісів, які за кілька копійок можуть генерувати будь-який голос. Спамери активно використовують цю можливість. Ви відповідаєте на дзвінок, а приємний голос пропонує вам якийсь товар або послугу.

Більшість чесних бізнесменів ніколи не погодяться рекламувати свою справу за допомогою небажаного дзвінка. До того ж вони самі ризикують потрапити на компанію-одноденку або стати жертвою шахрайства.

Дзвінки, які одразу скидають

Досить часто ми не встигаємо сказати “Алло”, як дзвінок скидають. Тут все просто Нечесні компанії займаються збором бази даних телефонних номерів для спаму та шахрайства. Таким чином вони перевіряють, працює номер чи ні.

А якщо дзвінок скидають не одразу, то збірники даних намагаються перевірити, належить номер людині чи відеокамері або роутеру.