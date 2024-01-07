Китайский гороскоп 2024 для всех знаков: среди них трое — настоящие счастливчики

Кроме привычных знаков Зодиака есть еще и китайские. В Китае каждый знак посвящен какому-нибудь животному и зависит не от месяца рождения, а от года. Например, сейчас начался 2024 год и он пройдет под знаком зеленого деревянного Дракона. Для кого Дракон будет хорошим, а кого не пожалеет? Астрологи уже поделились подробным прогнозом для всех знаков, выделив главных счастливчиков.

Больше всего повезет трем знакам

Среди самых больших счастливчиков: Обезьяны, Свиньи и Петухи

Обезьяна

Год не пройдет без проблем, но они все будут вам по силам. Вы будете уверенно двигаться вперед, активно развиваться и покорять новые высоты. Это год безумных трансформаций и невероятного успеха. Наконец-то вы начнете получать то, чего всегда хотели.

Свинья

Родившиеся в год Свиньи точно не будут страдать от нехватки средств. У вас в материальном плане все будет просто невероятно. Вы можете накопить крупную сумму и сделать удачную инвестицию. В личной жизни тоже будет полная гармония.

Петух

Карьерный рост, слава, признание, деньги и множество других благ — это то, что ожидает вас в этом году. Единственное о чем предупреждают астрологи и чего не советуют делать – это зазнаваться и быть пренебрежительным с окружающими.

Гороскоп для остальных знаков

Крыса

Вам придется много работать и хитрить, чтобы добиться успехов в карьере и получить материальные блага. Аккумулируйте свою внимательность, чтобы не упустить важные моменты.

Бык

Для вас год будет достаточно стабильным, без эмоциональных качелей, без всплесков и падений. Просто все будет стабильно нормально, что тоже совсем не плохо.

Тигр

Тигров Дракон может испытывать на крепость. Главное не терять терпение и не делать поспешных действий. Все решения принимайте взвешенно, а еще не забывайте совещаться с близкими людьми, которым вы доверяете.

Кролик

Кроликам должно повезти в любви. Одинокие наконец-то найдут свою половинку, а те, что в паре обретут желаемую гармонию, или перейдут на новый уровень отношений.

Дракон

Для Драконов этот год может стать особенным, ведь это их год. Однако для того чтобы таким его сделать нужно приложить очень много усилий.

Змея

Прекрасный год для того, чтобы найти полный дзэн в личной жизни. Это год романтических отношений и приключений. В профессиональном плане особых изменений ожидать не стоит.

Лошадь

Это будет очень насыщенный год, особенно в карьерном плане. У вас будет множество интересных знакомств, перед вами откроется масса новых горизонтов. Воспользуйтесь ими.

Коза

Год будет трудным, он приготовил для вас немало испытаний. Однако именно проходя их вы можете найти тот же баланс и гармонию в жизни к которой стремитесь.

Собака

В личной жизни все будет без изменений, а вот в профессиональном плане готовьтесь немного поработать. Не всегда этот труд будет оценен, но, в конечном счете, это то, что необходимо сделать, чтобы перейти на другой уровень.