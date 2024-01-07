Українці не можуть купити валюту: у ПриватБанку пояснили причину

Останнім часом побільшало скарг від клієнтів, що вони не можуть зняти зі своїх рахунків валюту, чи банально купити її на касі в банку. Спочатку проблема була одна — касири видавали банкноти старого зразка (1996 року випуску). Тепер до цієї проблеми додалася ще одна. Валюти банально бракує, через труднощі з логістикою. Наразі в цьому зізнався лише ПриватБанк, однак в інших банках ситуація ідентична. Річ в тім, що до війни валюту транспортували літаками. Потім наземним транспортом і начебто доволі успішно. Зараз через постійні страйкування на українсько-польському кордоні з логістикою виникло чимало проблем.

Українці нервують, а в банках розводять руками

Люди замовляють валюту, яку хотіли б зняти з власних рахунків, однак не можуть це вчасно зробити.

“Я замовив зі свого валютного рахунку $1000 у відділення банку, щоб забрати готівкою. Замовлення зробив 01.01.2024 на 02.01.2024. Жодних повідомлень більше не було, і на касі мені сказали, що моя готівка не приїхала і мене перенесли на 04.01“, – написав обурений клієнт на сайті Мінфіну.

У банку ж посилаються на вищеописані проблеми. Мовляв, у всьому винні труднощі, які виникли з логістикою.

“Наразі виникають певні складнощі з логістикою та доставкою готівкової валюти через військові дії. Проблему з готівковою валютою буде вирішено найближчим часом“, – відповіла пресслужба ПриватБанку.

Залишається й проблема з “старими” купюрами

Інша не менш актуальна проблема — це те, що в касах банків видають лише так звані “білі” долари. Це ті, які випущені у 1996, чи 2006 році. Кілька місяців тому обмінники різко припинили їх приймати і люди масово понесли ці гроші в банки. Тепер же, коли хочуть купити валюту за офіційним курсом, або ж нижчим ніж в обмінниках, отримують свої старі банкноти назад.