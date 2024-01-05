Размер налога на недвижимость увеличен: сколько теперь будут платить украинцы за “лишние” метры

Ежегодно примерно до конца лета украинцы должны уплатить налог за недвижимость. Речь о владельцах жилья, которое имеет “лишние” квадратные метры. Если учитывать квартиру, то лишним считается все, что больше 60м2. Дом не облагается налогом, если его площадь меньше 120 м2. Каждый последующий метр нужно оплатить. Этот налог имеет много нюансов, некоторые могут его не платить проживая при этом в доме, втрое по площади превышающем указанные нормы. Также в каждой области размер налога отличается. А еще процентная ставка зависит от прожиточного минимума, а поскольку в 2023 году он вырастет, то и сумма налога тоже увеличится.

Как вырастет налог?

Если до этого максимальная плата за каждый лишний метр составляла 97,5 гривны, то теперь это будет 100,6 грн.

Вот что вообще нужно знать об этом налоге:

Если жилье имеет большую площадь, например, 200 м2, но при этом им владеет два или более человек, то они не будут платить налог. Если лицо владеет квартирой и домом, общая площадь которых не превышает 180 м2, то оно опять же не оплачивает налог. Учитывается общая площадь дома, а не жилая. Размер налога привязан к прожиточному минимуму, зафиксированному в предыдущем году. То есть в 2024 году нужно оплатить 100,5 гривен за квадрат, а в 2025 году это уже будет 106,5 гривен.

Квитанции об уплате налога украинцам поступают примерно до июля, и в течение максимум двух месяцев их нужно оплатить (до августа). В прошлом году из-за войны были проблемы с реестрами, поэтому некоторые украинцы не получили квитанцию. Поэтому в этом году эти люди могут получить платежку сразу за два года.

К слову, люди, жилье которых на оккупированных территориях, на линии фронта или уничтожено в ходе боевых действий освобождаются от уплаты налога.