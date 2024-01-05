ТЦК будуть безсилі: юристи пояснили, як правильно оформити відстрочку від мобілізації

На сьогодні в Україні продовжують діяти старі правила набору солдатів в лави армії. Однак за цими правилами вони можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо доглядають за іншою людиною та в ряді інших причин. Юристи розповіли, як отримати відстрочку цілком законно.

Коли можна отримати відстрочку

Відповідно до чинного законодавства, можна офіційно оформити постійний догляд за людиною, якщо вона належить до однієї з груп:

люди з інвалідністю першої групи;

діти з інвалідністю;

люди похилого віку з когнітивними порушеннями;

люди з невиліковними хворобами, які порушують функції організму;

важкохворі діти, яким ще не надана інвалідність.

Закон передбачає можливість оформити професійний догляд за такою людиною або догляд на непрофесійній основі. В другому випадку догляд може здійснювати людина, яка проживає разом з хворим.

Які документи потрібні для оформлення догляду

Щоб отримати відстрочку через догляд за хворим, потрібно надати такі документи:

заяву про бажання доглядати за хворою людиною;

якщо хворий юридично дієздатний, знадобиться заява від нього зі згодою на такий догляд;

паспорт заявника та людини, яка потребує догляду;

ідентифікаційний код заявника та пацієнта;

довідка про реєстрацію місця проживання обох;

декларація про доходи та майно заявника, склад сім’ї заявника;

довідка, що підтверджує необхідність постійного догляду через стан здоров’я.

При цьому в відстрочці можуть відмовити через помилки в документі, погані житлові умови особи, яка хоче взяти на проживання хвору людину та з інших причин.

Нагадаємо, що українців затримують за поліцейським планом перехоплення “СИРЕНА”. Юристи наголошують в такому разі не підписувати жодних документів без присутності адвоката, інакше виграти таку справу в суді не вийде. Добровільне підписання документа — це підтвердження відсутності примусу з боку працівників ТЦК.