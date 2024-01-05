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ТЦК будуть безсилі: юристи пояснили, як правильно оформити відстрочку від мобілізації

05.01.2024
ТЦК

На сьогодні в Україні продовжують діяти старі правила набору солдатів в лави армії. Однак за цими правилами вони можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо доглядають за іншою людиною та в ряді інших причин. Юристи розповіли, як отримати відстрочку цілком законно. 

Коли можна отримати відстрочку

Відповідно до чинного законодавства, можна офіційно оформити постійний догляд за людиною, якщо вона належить до однієї з груп:

  • люди з інвалідністю першої групи;
  • діти з інвалідністю;
  • люди похилого віку з когнітивними порушеннями;
  • люди з невиліковними хворобами, які порушують функції організму;
  • важкохворі діти, яким ще не надана інвалідність. 

Закон передбачає можливість оформити професійний догляд за такою людиною або догляд на непрофесійній основі. В другому випадку догляд може здійснювати людина, яка проживає разом з хворим. 

Які документи потрібні для оформлення догляду

Щоб отримати відстрочку через догляд за хворим, потрібно надати такі документи:

  • заяву про бажання доглядати за хворою людиною;
  • якщо хворий юридично дієздатний, знадобиться заява від нього зі згодою на такий догляд;
  • паспорт заявника та людини, яка потребує догляду;
  • ідентифікаційний код заявника та пацієнта;
  • довідка про реєстрацію місця проживання обох;
  • декларація про доходи та майно заявника, склад сім’ї заявника;
  • довідка, що підтверджує необхідність постійного догляду через стан здоров’я. 

При цьому в відстрочці можуть відмовити через помилки в документі, погані житлові умови особи, яка хоче взяти на проживання хвору людину та з інших причин. 

Нагадаємо, що українців затримують за поліцейським планом перехоплення “СИРЕНА”. Юристи наголошують в такому разі не підписувати жодних документів без присутності адвоката, інакше виграти таку справу в суді не вийде. Добровільне підписання документа — це підтвердження відсутності примусу з боку працівників ТЦК. 

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05.01.2024
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