Розмір податку на нерухомість збільшено: скільки тепер платитимуть українці за “зайві” метри

Щороку, приблизно до кінця літа, українці повинні сплатити податок за нерухомість. Мова про власників житла, яке має “зайві” квадратні метри. Якщо брати до уваги квартиру, то зайвим вважається все, що більше 60м2. Будинок не оподатковується, якщо його площа менша ніж 120 м2. Кожен наступний метр потрібно оплатити. Цей податок має багато нюансів, дехто може його не сплачувати проживаючи при цьому у помешканні, яке втричі за площею перевищує вказані норми. Також, в кожній області розмір податку відрізняється. А ще відсоткова ставка залежить від прожиткового мінімуму, а через те, що у 2023 році він зросте, то й сума податку теж збільшиться.

Як зросте податок?

Якщо до цього максимальна плата за кожен “зайвий” метр становила 97,5 гривень, то тепер це буде 100,6 грн.

Ось, що взагалі потрібно знати про цей податок:

Якщо житло має завелику площу, наприклад, 200 м2, але при цьому ним володіє дві або більше осіб, то вони не сплачуватимуть податок. Якщо особа має у володінні квартиру і будинок, спільна площа котрих не перевищує 180 м2, то вона знову ж не оплачує податок. До уваги береться загальна площа будинку, а не житлова. Розмір податку прив’язаний до прожиткового мінімуму, який був зафіксований у попередньому році. Тобто у 2024 потрібно сплатити 100,5 гривень за квадрат, а у 2025 році це вже буде 106,5 гривень.

Квитанції про оплату податку українцям надходять приблизно до липня, і протягом максимум двох місяців їх потрібно оплатити (до серпня). Минулого року через війну були проблеми з реєстрами, тож дехто з українців не отримав квитанцію. Через це, цього року ці люди можуть отримати платіжку відразу за два роки.

До слова, люди, житло яких на окупованих територіях, на лінії фронту або ж знищене в ході бойових дій звільняються від сплати податку.